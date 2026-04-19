Sadettin Saran: Şampiyonluğa hala inanıyorum

Sadettin Saran: Şampiyonluğa hala inanıyorum

15:3019/04/2026, Pazar
AA
Sadettin Saran, düzenlenen etkinlikte kısa bir konuşma yaptı.
Sadettin Saran, düzenlenen etkinlikte kısa bir konuşma yaptı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçeli Gümrükçüler ve Lojistikçiler Platformunun (FEGÜM) düzenlediği etkinlikte şampiyonluğa inancının devam ettiğini söyledi.

Kemerburgaz'da bulunan Orion Film Platosu'ndaki organizasyonda başkan Saran'ın yanı sıra kulüp yüksek divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu ile yönetim kurulu üyeleri Ertan Torunoğulları ve Eren Ergen hazır bulundu.


Etkinliğe davet edilen eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ise önceden planlanmış programı sebebiyle organizasyona katılamayıp mesaj gönderdi.


"Cuma günü çok üzüldük"

Organizasyonda konuşan Sadettin Saran, düzenlenen etkinliğe katıldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:


"Cuma günü çok üzüldük, dün yorucuydu, bugün burası çok iyi geldi. FEGÜM, seçimden sonra iyi günde de kötü günde de yanımızda oldu. Fenerbahçe'nin böyle gruplara ihtiyacı var. Fenerbahçe için çok faydalısınız. Üzüldük, yaralandık ama şampiyonluğa hala inanıyorum. Türkiye Kupası da var. Dün oyuncularla konuştuk, o hırsı gördüm onlarda."


Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu da konuşmasında etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.





#Fenerbahçe
#Sadettin Saran
#Süper Lig
Mustafa Türkay Sonel ifadesinde ne dedi, neler söyledi? Gülistan Doku'yu kim öldürdü?