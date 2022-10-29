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Sakaryaspor'un iptal edilen golündeki VAR çizgisi tartışma konusu oldu

Sakaryaspor, TFF 1.Lig'in 11. haftasında ağırladığı Altay'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında Kasongo'nun vuruşuyla 1-1'lik beraberliği getiren Sakaryaspor'un golü, VAR'dan gelen ofsayt çizgisi görüntüsünün ardından iptal edildi. Maçın önüne geçen bu ofsayt çizgisi, Sakaryaspor Kulübü'nün ve taraftarlarının büyük tepkisini çekti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sakaryasporun iptal edilen golündeki VAR çizgisi tartışma konusu oldu
Görüntü, TRT Spor'dan alınmıştır.

Sakaryaspor, TFF 1.Lig'in 11. haftasında ağırladığı Altay'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında Kasongo'nun vuruşuyla 1-1'lik beraberliği getiren Sakaryaspor'un golü, VAR'dan gelen ofsayt çizgisi görüntüsünün ardından iptal edildi. Maçın önüne geçen bu ofsayt çizgisi, Sakaryaspor Kulübü'nün ve taraftarlarının büyük tepkisini çekti.

Ofsayt çizgisinin yanlış çizildiğini ifade eden taraftarlar, yaptıkları paylaşımlarla birlikte VAR koltuğunda oturan Bülent Birincioğlu ile AVAR'da yer alan Emre Malok'a büyük tepki gösterdi.

Sakaryaspor Kulübü de sosyal medyadan yaptığı, "İş ilanıdır: İşini düzgün yapan çizgi makinesi operatörü aranıyor. Yol + yemek + maaş." paylaşımıyla birlikte isyan etti.

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