Samet Akaydın Fenerbahçe'ye transferini açıkladı

Fenerbahçe'nin ara transfer dönemindeki ilk takviyesi Adana Demirspor'un stoperi Samet Akaydın oldu.
28 yaşındaki tecrübeli futbolcunun transferinin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.
"Futbola yeniden başlamış gibi heyecanlıyım"Samet Akaydın'dan Fenerbahçe'ye transferi hakkında açıklama geldi. Habertürk TV'e konuşan tecrübeli savunma oyuncusu "Futbola yeniden başlamış gibi heyecanlıyım. Fenerbahçe ile kupalar kazanmak istiyorum. Başarılı olmak için çok çalışacağım" ifadelerini kulandı.
- Kariyerinde Sancaktepespor, Şanlıurfaspor, Ankara Keçiörengücü ve Adana Demirspor formaları giyen Samet Akaydın bu sezon 17 maçta 2 kez fileleri havalandırdı. 28 yaşındaki stoper, dün Adana Demirspor'un Başakşehir'e 2-1 yenildiği maçta takımının tek golünü atmıştı.
"İlkler, enler ve sonlar her zaman özeldir. Unutulmaz." @AdsKulubu pic.twitter.com/4M2Hsnwrax
"İlkler, enler ve sonlar her zaman özeldir. Unutulmaz." @AdsKulubu pic.twitter.com/4M2Hsnwrax— Samet Akaydin (@sametakaydin) January 9, 2023