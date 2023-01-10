Spor Samet Akaydın Fenerbahçeye transferini açıkladı
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Samet Akaydın Fenerbahçe'ye transferini açıkladı

Fenerbahçe'nin kadroya katmaya hazırlandığı Samet Akaydın'dan açıklama geldi. Başarılı savunma oyuncusu, "Futbola yeniden başlamış gibi heyecanlıyım. Fenerbahçe ile kupalar kazanmak istiyorum" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
​Samet Akaydının Fenerbahçe açıklaması
Samet Akaydın dün Başakşehir maçında gol atmıştı.

Fenerbahçe'nin ara transfer dönemindeki ilk takviyesi Adana Demirspor'un stoperi Samet Akaydın oldu.

28 yaşındaki tecrübeli futbolcunun transferinin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

"Futbola yeniden başlamış gibi heyecanlıyım"

Samet Akaydın'dan Fenerbahçe'ye transferi hakkında açıklama geldi. Habertürk TV'e konuşan tecrübeli savunma oyuncusu "Futbola yeniden başlamış gibi heyecanlıyım. Fenerbahçe ile kupalar kazanmak istiyorum. Başarılı olmak için çok çalışacağım" ifadelerini kulandı.
  • Kariyerinde Sancaktepespor, Şanlıurfaspor, Ankara Keçiörengücü ve Adana Demirspor formaları giyen Samet Akaydın bu sezon 17 maçta 2 kez fileleri havalandırdı. 28 yaşındaki stoper, dün Adana Demirspor'un Başakşehir'e 2-1 yenildiği maçta takımının tek golünü atmıştı.

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