Şampiyon Başakşehir kupasını aldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın forması emekli edildi
Şampiyon kupasını aldı
Medipol Başakşehir, şampiyonluğunu Fatih Terim Stadı’nda kutladı. 3-2 yenildikleri Kasımpaşa maçı sonrası üstü açık otobüse binen turuncu-lacivertliler yol boyu şampiyonluk şarkıları söyledi. Taraftarlar da araçlarıyla takıma eşlik etti. Futbolcular 4 saatlik kutlamanın ardından kupayı aldı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Süper Lig’de 34. ve son hafta maçında şampiyon Başakşehir deplasmanda Kasımpaşa’ya 3-2 yenildi. Maç öncesi Kasımpaşa, Başakşehir’i sahaya çıkarken alkışladı ve kaptan Visca ile teknik direktör Okan Buruk’a çiçek verildi. Maç sonrası İstanbul turu atarak stadına giden Başakşehir, taraftarı önünde şampiyonluk kupasını aldı.
Erdoğan’ın forması emekli edildi
Başakşehir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın stattaki ilk maçta giydiği 12 numaralı formayı emekli etti.
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