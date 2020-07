Şampiyon kupasını aldı

Süper Lig’de 34. ve son hafta maçında şampiyon Başakşehir deplasmanda Kasımpaşa’ya 3-2 yenildi. Maç öncesi Kasımpaşa, Başakşehir’i sahaya çıkarken alkışladı ve kaptan Visca ile teknik direktör Okan Buruk’a çiçek verildi. Maç sonrası İstanbul turu atarak stadına giden Başakşehir, taraftarı önünde şampiyonluk kupasını aldı.

Erdoğan’ın forması emekli edildi

Başakşehir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın stattaki ilk maçta giydiği 12 numaralı formayı emekli etti.

00:22 dk 26 Temmuz 2020 Yeni Şafak Başakşehir otobüsünde korku dolu anlar Süper Lig'in şampiyonu Medipol Başakşehir, şampiyonluk kutlamaları kapsamında stadyuma doğru gidiyor. Üstü açık otobüsle Fatih Terim Stadyumu'na giden İstanbul ekibinde oyuncular üst geçitin altından geçerken facianın eşiğinden dönüldü.