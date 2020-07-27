SÜPER LİG

Şampiyon Başakşehir kupasını aldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın forması emekli edildi

Şampiyon kupasını aldı

Medipol Başakşehir, şampiyonluğunu Fatih Terim Stadı’nda kutladı. 3-2 yenildikleri Kasımpaşa maçı sonrası üstü açık otobüse binen turuncu-lacivertliler yol boyu şampiyonluk şarkıları söyledi. Taraftarlar da araçlarıyla takıma eşlik etti. Futbolcular 4 saatlik kutlamanın ardından kupayı aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir oldu.

Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir oldu.

Süper Lig’de 34. ve son hafta maçında şampiyon Başakşehir deplasmanda Kasımpaşa’ya 3-2 yenildi. Maç öncesi Kasımpaşa, Başakşehir’i sahaya çıkarken alkışladı ve kaptan Visca ile teknik direktör Okan Buruk’a çiçek verildi. Maç sonrası İstanbul turu atarak stadına giden Başakşehir, taraftarı önünde şampiyonluk kupasını aldı.

Erdoğan’ın forması emekli edildi

Başakşehir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın stattaki ilk maçta giydiği 12 numaralı formayı emekli etti.

Başakşehir otobüsünde korku dolu anlar
Yeni Şafak

Başakşehir otobüsünde korku dolu anlar

Süper Lig'in şampiyonu Medipol Başakşehir, şampiyonluk kutlamaları kapsamında stadyuma doğru gidiyor. Üstü açık otobüsle Fatih Terim Stadyumu'na giden İstanbul ekibinde oyuncular üst geçitin altından geçerken facianın eşiğinden dönüldü.


İrfan Can Kahveci'nin transfer olacağı takım ortaya çıktı
İrfan Can Kahveci'nin transfer olacağı takım ortaya çıktı

Başakşehir'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken İrfan Can Kahveci'nin sezon sonu itibarıyla hangi takıma transfer olacağı sorusu cevap buluyor.NTV canlı yayınına konuk olan milli futbolcu, kendisini İspanya ligine daha uygun gördüğünü söylerken transfere dair ipuçları da verdi.Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, milli oyuncuyla ilgili Sevilla ismini açıklarken. İspanyol kulübünün uzun süredir yıldız ismi izlediği belirtildi.Önceki dönemlerde de adı Sevilla ile anılan İrfan Can Kahveci'nin Monchi'nin ekibi tarafından takip edildiği ve transfer için onay verildiği aktarıldı. Sevilla'nın milli oyuncu için 15 milyon euroyu bulacak bir bonservis bedeli ödeyeceği belirtiliyor.İrfan Can Kahveci kimdir: Kaç yaşında, nereli, sözleşmesi ne zaman bitiyor?

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