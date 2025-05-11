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Şampiyon Kocaelispor sezonu galibiyetle noktaladı

Şampiyon Kocaelispor sezonu galibiyetle noktaladı

18:2011/05/2025, Pazar
DHA
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Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında, Kocaelispor ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda karşılaştı. Kocaelispor oyuncuları, gol sevinci yaşadı.
Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında, Kocaelispor ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda karşılaştı. Kocaelispor oyuncuları, gol sevinci yaşadı.

Trendyol 1. Lig’in 38. ve son haftasında şampiyon Kocaelispor, evinde karşılaştığı Ankara Keçiörengücü’nü 4-1 mağlup etti.

Trendyol 1’inci Lig’in 38’inci haftasında şampiyon Kocaelispor, sahasında ağırladığı Ankara Keçiörengücü’nü 4-1’lik skorla mağlup etti.


Maçtan önemli dakikalar


28’inci dakikada Kocaelispor’da Yusuf Cihat’ın uzun pasını karşılayan Mendes, ceza sahasına girip vurduğu şut rakip ağlara gitti: 1-0.


30’uncu dakikada atağa kalkan Kocaelispor’da Mendes, sağ kanattan girdiği ceza sahasında verdiği pası Oğulcan Çağlayan karşıladı. Çağlayan’ın vurduğu top filelerle buluştu: 2-0.


36’ıncı dakikada Ankara Keçiörengücü’nden Uğur Kaan Yıldız’ın rakibi Mendes’e yaptığı hareket sonrası Mendes yerde kaldı. Hakem, yaptığı VAR incelemesi sonrası penaltı kararını verdi. Beyaz noktaya gelen Oğulcan Çağlayan, panenka vuruşu ile topu kaleye gönderdi: 3-0.


43’üncü dakikada Ankara Keçiörengücü’nde sol kanattan kullanılan korner vuruşunda seken topu ceza sahası içerisinde olan Oğuzhan Ayaydın, filelere gönderdi. Maçın hakemi, elle müdahale nedeniyle golü iptal etti. Yapılan VAR incelemesinin ardından maçın hakemi orta noktayı gösterdi: 3-1.


45 3’üncü dakikada savunmanın hatasında topu önünde bulan Mendes sağ kanattan ceza sahasına girerek Oğulcan Çağlayan’a topu gönderdi. Çağlayan, vuruşunda farkı yeniden 3’e çıkardı: 4-1.


İlk yarı Kocaelispor’un 4-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.


64’üncü dakikada atağa kalkan Ankara Keçiörengücü’nde ceza sahasına giren Ali Dere’nin vurduğu şutu kaleci Gökhan çıkardı. Seken topu önünde bulan Abdülkadir Çelik’in kafayla vurduğu topu yine kaleci kurtardı.


Maç’ın ikinci yarısında skoru koruyan Kocaelispor rakibini 4-1 mağlup etti.



#Trendyol 1. Lig
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