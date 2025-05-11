Şampiyon Kocaelispor sezonu galibiyetle noktaladı

36’ıncı dakikada Ankara Keçiörengücü’nden Uğur Kaan Yıldız’ın rakibi Mendes’e yaptığı hareket sonrası Mendes yerde kaldı. Hakem, yaptığı VAR incelemesi sonrası penaltı kararını verdi. Beyaz noktaya gelen Oğulcan Çağlayan, panenka vuruşu ile topu kaleye gönderdi: 3-0.