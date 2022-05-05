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Şampiyon Trabzonspor'a gurbetçi sağ bek

Trabzonspor, Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ta forma giyen Kaan Kurt'u renklerine bağlamak istiyor.

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Haber Merkezi DHA
Şampiyon Trabzonspora gurbetçi sağ bek
2021-22 sezonu şampiyonu Trabzonspor

Süper Lig'de şampiyonluğunu garantileyen Trabzonspor, transfer çalışmalarına başladı.

Bordo-mavili ekip, Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'ın Türk futbolcusu Kaan Kurt'u kadrosuna katmayı hedefliyor.

Sağ bekte oynayan 20 yaşındaki gurbetçi futbolcuyu Trabzonspor'un yanı sıra Hollanda ekibi Heerenveen, Bundesliga takımları Nürnberg ve Hannover 96 da transfer etmek istiyor.

Kaan Kurt'un Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 200 bin euro.
Kaan Kurt'un Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 200 bin euro.

Sözleşmesi sona eriyor

Kaan Kurt'un kulübü Gladbach ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Borussia Dortmund Teknik Direktörü Marco Rose'un Mönchengladbach'ın başındayken profesyonel yaptığı geç sağ bek, ay-yıldızlı formayı terletmek istiyor. Alt yaş milli takımlarında Almanya adına görev alan Kaan Kurt'un milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanması, haziran ayında da Ümit Milli Takım'da forma giymesi bekleniyor.

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Kaan Kurt (@kaankurt57)'in paylaştığı bir gönderi

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