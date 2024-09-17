Samsunspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçı

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Ligde 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Samsun ekibi, 5 haftada 6 puan topladı. Sahasında oynadığı 2 karşılaşmada Beşiktaş'a 2-0 ve TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Samsun ekibi, ilk iç saha galibiyetini almak istiyor. Peki, Samsunspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.