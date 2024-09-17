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Spor

Samsunspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçı

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Samsunspor evinde Başakşehir’i konuk ediyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. İstanbul Başakşehir ile oynadığı dört Süper Lig maçının üçünü kaybeden Samsunspor üst üste ikinci yenilgisini almak istemiyor. Karadeniz ekibi zorlu rakibi karşısında puan ve puanlar almaya çalışacak. Peki, Samsunspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? İşte soruların yanıtları.

11:30 - 17/09/2024 mardi
Yeni Şafak
Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Samsunspor evinde Başakşehir’i konuk ediyor.
Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Samsunspor evinde Başakşehir’i konuk ediyor.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Ligde 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Samsun ekibi, 5 haftada 6 puan topladı. Sahasında oynadığı 2 karşılaşmada Beşiktaş'a 2-0 ve TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Samsun ekibi, ilk iç saha galibiyetini almak istiyor. Peki, Samsunspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.

SAMSUNSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta yarın sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

SAMSUNSPOR - BAŞAKŞEHİR CANLI SKOR

SAMSUNSPOR İÇ SAHADA SİFTAH YAPMAK İSTİYOR

Ligde 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Samsun ekibi, 5 haftada 6 puan topladı.

Sahasında oynadığı 2 karşılaşmada Beşiktaş'a 2-0 ve TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Samsun ekibi, ilk iç saha galibiyetini almak istiyor.

Samsun ekibinin ligin 3. haftasındaki RAMS Başakşehir maçı, İstanbul temsilcisinin UEFA Konferans Ligi'ndeki karşılaşması nedeniyle ertelendi.

TRENDYOL SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU



#Samsunspor
#Başakşehir
#Trendyol Süper Lig
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