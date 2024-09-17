Samsunspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçı

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Ligde 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Samsun ekibi, 5 haftada 6 puan topladı. Sahasında oynadığı 2 karşılaşmada Beşiktaş'a 2-0 ve TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Samsun ekibi, ilk iç saha galibiyetini almak istiyor. Peki, Samsunspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.
SAMSUNSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta yarın sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.
SAMSUNSPOR - BAŞAKŞEHİR CANLI SKOR
SAMSUNSPOR İÇ SAHADA SİFTAH YAPMAK İSTİYOR
Ligde 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Samsun ekibi, 5 haftada 6 puan topladı.
Sahasında oynadığı 2 karşılaşmada Beşiktaş'a 2-0 ve TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Samsun ekibi, ilk iç saha galibiyetini almak istiyor.
Samsun ekibinin ligin 3. haftasındaki RAMS Başakşehir maçı, İstanbul temsilcisinin UEFA Konferans Ligi'ndeki karşılaşması nedeniyle ertelendi.