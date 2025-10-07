Yeni Şafak
Samsunspor'da Kayserispor mesaisi

16:507/10/2025, Salı
DHA
Samsunspor ayın 10'unda izne çıkacak.
Samsunspor ayın 10'unda izne çıkacak.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, ligin 9’uncu haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı-beyazlılar, Süper Lig’in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri’nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirdi.


Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, daha sonra koordinasyon çalışması, 5’e 2 top kapma, pas ve dar alanda yönsüz oyun çalışmasının ardından son buldu.


Samsunspor, milli ara nedeniyle 10, 11 ve 12 Ekim tarihlerinde 3 gün izin yapacak.






#Süper Lig
#Kayserispor
#Samsunspor
