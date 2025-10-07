Samsunspor'da Kayserispor mesaisi

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, ligin 9’uncu haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kırmızı-beyazlılar, Süper Lig’in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri’nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirdi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, daha sonra koordinasyon çalışması, 5’e 2 top kapma, pas ve dar alanda yönsüz oyun çalışmasının ardından son buldu.
Samsunspor, milli ara nedeniyle 10, 11 ve 12 Ekim tarihlerinde 3 gün izin yapacak.