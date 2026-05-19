Samsunspor’dan milli takım kadro tercihine tepki

09:3619/05/2026, Salı
Samsunspor
Samsunspor, kalecisi Okan Kocuk’un 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında A Milli Futbol Takımı’nın açıklanan geniş aday kadrosunda yer almamasına sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde, 11 Haziran – 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası’nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı’nın geniş kadrosu açıklandı.

"SORU İŞARETLERİ OLUŞTURMUŞTUR"

Samsunspor tarafından yapılan açıklamada, “A Milli Takımımızın açıklanan geniş aday kadrosunda, kalecimiz Okan Kocuk’un yer almamasını şaşkınlıkla karşılamış bulunuyoruz. 2025-2026 sezonunda ortaya koyduğu başarılı performansın yanı sıra, UEFA Konferans Ligi’nde en çok maçta kalesini gole kapatan kaleci istatistiğine ulaşan sporcumuz Okan'ın, Milli Takım aday kadrosunda değerlendirilmemesi futbol kamuoyunda da soru işaretleri oluşturmuştur. Ancak inanıyoruz ki ortaya koyduğu performans ve duruş, er ya da geç hak ettiği değeri görecektir. Çalışmaya, üretmeye ve gelişmeye devam” ifadelerine yer verdi.


