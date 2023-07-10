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Spor

Samsunspor'dan sürpriz transfer: Marc Bola imzayı attı

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Arsenal altyapısından yetişen sol bek oyuncusu Marc Bola ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

10:25 . 10/07/2023 Pazartesi
IHA
Marc Bola'nın transferi tamamlandı.

Marc Bola'nın transferi tamamlandı.

Transfer sezonunun hareketli takımlarından Samsunspor, bu sezon 4. transferini defans bölgesine yaptı. Kırmızı-beyazlılar son olarak Middlesbrough FC forması giyen İngiliz defans oyuncusu Marc Bola ile sözleşme imzaladığını duyurdu.


Kırmızı-beyazlı kulüp transfer ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kulübümüz Marc Bola ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Sporcumuza ve camiamıza hayırlı olması dileklerimizle” ifadelerini kullandı.


Futbola Arsenal ile başlayan Marc Bola daha sonrasında sırasıyla Notts Country, Bristol Rovers, Blackpool ve son olarak da Middlesbrough formalarını giymişti. Kariyerinde 211 maça çıkan Bola, geçen yıl İngiltere Championship’te 9 maça ilk 11’de çıkmıştı.


Öte yandan Samsunspor bu sezon Bola’nın yanı sıra kaleci Okan Kocuk, Slovak stoper Lubomir Satka ve Çadlı forvet Marius Mouandilmadji’yi kadrosuna katmıştı.









#Samsunspor
#Marc Bola
#Arsenal
#Middlesbrough
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