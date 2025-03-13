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Samsunsporlu Soner Aydoğdu'dan Fenerbahçe'ye gözdağı

Samsunsporlu Soner Aydoğdu'dan Fenerbahçe'ye gözdağı

18:4713/03/2025, Perşembe
G: 13/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Soner Aydoğdu
Soner Aydoğdu

Samsunspor forması giyen orta saha oyuncu Soner Aydoğdu, hafta sonu Fenerbahçe maçı öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Kritik maça çıkacaklarını belirten Aydoğdu, "Puan ya da puanlar almak için sahada var olacağız" dedi.

Samsunspor forması giyen orta saha oyuncu Soner Aydoğdu, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında hafta sonu oynayacakları Fenerbahçe maçını değerlendirdi.


Soner Aydoğdu'nun öne çıkan açıklamaları şöyle:
'İstanbul'dan puan alarak dönmek istiyoruz'

"Çok güzel bir atmosferde oynayacağız. İki takım da form grafiği olarak iyi durumda. Fenerbahçe karşısında elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Galibiyete gidiyoruz. Puan ya da puanlar almak için sahada var olacağız. Tüm takım olarak İstanbul'dan puan alarak Samsun'a dönmek istiyoruz."

'Hedeflerimiz var, hayallerimiz var'

"Takım olarak iyi çalışıyoruz. Bireysel anlamda iyi çalışıyoruz. Oynayan, oynamayan herkes takıma katkı vermeye çalışıyor ve katkı da veriyor. Bu sene zaten en önemli şeylerden birisi bu. İlk 11'de veya sonradan oyuna dahil olan tüm takım arkadaşlarım elinden gelen mücadeleyi vererek takıma katkı veriyor ve skora yansıtıyor. Bu da takımı yukarı çekiyor. Tabii ki bireysel başarı önemli ancak benim için önemli olan takımın başarısıdır. Hedeflerimiz var, hayallerimiz var. Takım olarak, oyuncu olarak, bireysel olarak herkes elinden geleni vererek hedeflerimize ulaşmak istiyoruz."






#Samsunspor
#Soner Aydoğdu
#Transfer

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