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Şanlıurfaspor Trendyol 1. Lig'de 4 maç aradan sonra kazandı

Şanlıurfaspor Trendyol 1. Lig'de 4 maç aradan sonra kazandı

11:325/04/2025, Cumartesi
AA
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Şanlıurfaspor Trendyol 1. Lig'de 4 maç aradan sonra kazandı
Şanlıurfaspor Trendyol 1. Lig'de 4 maç aradan sonra kazandı

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Geosis Boluspor'u 3-2 yenerek 4 maç aradan sonra galip gelmeyi başardı.

Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren sarı-yeşilli ekip, 11 Nisan Stadı'nda oynanan Geosis Boluspor karşılaşmasını Safa Kınalı, Ogundu ve Hasan Hüseyin Acar'ın attığı gollerle 3-2 kazanarak 4 hafta aradan sonra 3 puan sevinci yaşadı.


Son galibiyetini 27. haftada deplasmanda Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor karşısında 4-1'lik skorla elde eden Şanlıurfa temsilcisi, sonraki 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak hanesine 1 puan yazdırabilmişti.


Şanlıurfaspor, Boluspor galibiyetiyle iç sahadaki 4 maçlık galibiyet hasretine de son vermiş oldu.


11 Nisan Stadı'nda son olarak 22. haftada Uğur Okulları İstanbulspor karşısında 1-0 galip gelen Şanlıurfaspor, ardından evinde oynadığı 4 maçtan 3 mağlubiyet, 1 beraberlikle ayrıldı. ​​​​​​​

#Şanlıurfaspor
#Trendyol 1. Lig
#Boluspor

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