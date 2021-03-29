Şenol Güneş: 8 futbolcu kamptan ayrıldı 3 yeni oyuncu çağırdık

A Milli Takımımızın Letonya ile oynayacağı maç öncesinde konuşan Şenol Güneş, kadroyu ilk açıkladıklarından bu yana toplamda 8 futbolcunun kadrodan çıktığını ve 3 yeni ismi kadroya davet ettiğini açıkladı.

Şenol Güneş'in açıklaması;

-"İlk kadroya davet ettiğimiz kadrodan şu anda 8 futbolcumuz yok. Milli Takım'a Alpaslan Öztürk (Göztepe), Bünyamin Balcı (Antalyaspor) ve Enis Destan'ı (Altınordu) aldık"

-"2002 takımı çok iyi bir takımdı, bu da çok iyi bir takım. O takım bir iş yaptı bitirdi, bunlar yeni başlıyorlar. Avrupa Şampiyonası iyi bir imtihan olacak. Biz eğer Dünya Kupası'na katılırsak, bu oyuncuların önü açık. Şimdi 10, 20, 30'sa; o zaman 50-100 olacak."

-"Hollanda ve Norveç'e karşı puan avantajımız var, kalan maçları kazanmamız da bize büyük avantaj sağlar."

A Milli Takım'a ilk defa çağrılan isimler kimler?

Şenol Güneş savunma hattına Göztepe'de başarılı bir performans sergileyen Alpaslan Öztürk'ü davet etti. Bununla birlikte sağ bekte oluşan boşluğu Antalyaspor'da istikrarlı bir şekilde forma giyen Bünyamin Balcı ile dolduran Güneş, forvet hattına ise Altınordu takımının en golcü ismi olan Enis Destan'ı aldı. Destan, Altınordu'da çıktığı 21 maçta 10 gol attı 2 de asist yaptı.