Şenol Güneş: Bize lazım olan öz güven

Beşiktaş'ta Süper Lig'de alınan Galatasaray mağlubiyetinin ardından bozulan moraller, Ziraat Türkiye Kupası'nda Serik Belediyespor galibiyetiyle biraz toparlandı.

Süper Lig'de yarın Antalyaspor ile yapacakları karşılaşma öncesi takıma uyarılarda bulunan teknik direktör Şenol Güneş, oyunculara ayakta kalarak asla pes etmemeleri gerektiğini ifade ederken, üst üste alınacak galibiyetlerin takıma öz güven kazandıracağını düşünüyor. Bu nedenle Antalyaspor maçını çok önemseyen tecrübeli teknik adam, Dünya Kupası için lige verilecek araya, kazanarak girmek istiyor.

Kupa maçının ardından ara vermeden lige odaklanan siyah-beyazlılarda, teknik-taktik idmanlar kadar mental çalışmalar da yapılıyor.

"Umutsuzluk yok"

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İyi bir takım olduklarını ve yeniden yarışa dahil olma potansiyelleri olduğunu oyuncularına anlatan teknik direktör Şenol Güneş'in, "Ben sizin neler yapacağınızı biliyorum. Şu ana kadar işler iyi gitmemiş olabilir ama kazandıkça öz güvenimiz artacak. Antalyaspor maçı hem benim hem sizin için çok önemli. Kazanırsak Dünya Kupası sonrasında lige daha motive bir şekilde dönebiliriz. O yüzden hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın" dediği öğrenildi.

Güneş'in yola devam edeceği oyuncuları kafasında belirlemeye başladığı ve detaylı raporu arada yapılacak kamp sonrası yönetime sunacağı öğrenildi.

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