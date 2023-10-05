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Spor

Şenol Güneş: "Sözün bittiği yerdeyiz"

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu’nda evinde İsviçre temsilcisi Lugano’ya 3-2 mağlup olan Beşiktaş’ın bu sezon Avrupa’daki 7 maçlık yenilmezlik serisi de sona ermiş oldu. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Kırmızı karttan sonra direnmeye çalıştık, savunmada kaldık. Goller gelince direncimiz kayboldu. Sözün bittiği yerdeyiz. Beklemediğimiz bir sonuç çıktı" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
22:09 . 5/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Şenol Güneş

Şenol Güneş

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 2’nci haftasında İsviçre temsilcisi Lugano’ya sahasında 2-0 öne geçtiği maçta 3-2 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Beşiktaş 1 puanda kalırken, Lugano puanını 4'e yükseltti.


Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Sözün bittiği yerdeyiz" ifadelerini kullandı." Güneş'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:


"Ben yönetimi değil, Beşiktaş'ı savunmaya çalışıyorum."

"Taraftar her zaman destek oldu, yanımızda oldu. Şartlar ne olursa olsun kazanmamız gereken bir maçı kaybettik. Hiçbir mazeret bugünkü skor için yeterli değil. Bütün sebepler konuşulabilir. Ben yönetimi değil, Beşiktaş'ı savunmaya çalışıyorum."


"Sözün bittiği yerdeyiz"

"Oyun düşündüğümüz gibi gidiyordu. Kırmızı karttan sonra direnmeye çalıştık, savunmada kaldık. Goller gelince direncimiz kayboldu. Sözün bittiği yerdeyiz. Beklemediğimiz bir sonuç çıktı."






#Beşiktaş
#Şenol Güneş
#Lugano
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Beşiktaş, Lugano karşısında 2-0 öne geçtiği maçta son 10 dakikada 3 gol yedi | ÖZET