Şenol Güneş
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 2’nci haftasında İsviçre temsilcisi Lugano’ya sahasında 2-0 öne geçtiği maçta 3-2 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Beşiktaş 1 puanda kalırken, Lugano puanını 4'e yükseltti.
Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Sözün bittiği yerdeyiz" ifadelerini kullandı." Güneş'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Taraftar her zaman destek oldu, yanımızda oldu. Şartlar ne olursa olsun kazanmamız gereken bir maçı kaybettik. Hiçbir mazeret bugünkü skor için yeterli değil. Bütün sebepler konuşulabilir. Ben yönetimi değil, Beşiktaş'ı savunmaya çalışıyorum."
"Oyun düşündüğümüz gibi gidiyordu. Kırmızı karttan sonra direnmeye çalıştık, savunmada kaldık. Goller gelince direncimiz kayboldu. Sözün bittiği yerdeyiz. Beklemediğimiz bir sonuç çıktı."