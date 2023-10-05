Şenol Güneş: "Sözün bittiği yerdeyiz"

"Taraftar her zaman destek oldu, yanımızda oldu. Şartlar ne olursa olsun kazanmamız gereken bir maçı kaybettik. Hiçbir mazeret bugünkü skor için yeterli değil. Bütün sebepler konuşulabilir. Ben yönetimi değil, Beşiktaş'ı savunmaya çalışıyorum."