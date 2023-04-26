Beşiktaş'ta moraller üst seviyede. Son olarak Ümraniyespor'u mağlup ederek yenilmezlik serüvenine devam eden siyah-beyazlılar, önündeki rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de puan kaybetmesiyle birlikte daha da motive oldu.





Siyah-beyazlılar, kazanarak Galatasaray ile arasındaki puan farkını 5'e indirmek istiyor. Kendi maçlarını kazandıkları sürece rakiplerinin puan kaybetmeye devam edeceğini düşünen teknik direktör Şenol Güneş, oyuncularına da ligin bitmediğini anlatıyor.





Derbide taraftarın da desteğini arkasına alarak galip gelmeyi, ve maç fazlasıyla da olsa puan farkını 5'e indirmeyi planlayan deneyimli çalıştırıcı kalan haftalarda çok şeyin değişeceğini düşünüyor. Tecrübeli teknik direktör, Galatasaray'ın Karagümrük ile oynadığı maçı da yardımcıları ile birlikte takip etti ve detaylı rapor istedi. Beraberliği dahi düşünmeyen ve takımı 3 puana odaklayan Şenol Güneş, rakibinin tüm yönlerini oyuncularına ezberleterek derbiden zaferle ayrılmayı amaçlıyor.





Redmond planı işliyor





Son haftalardaki başarılı performansıyla göz dolduran ve taraftarların büyük beğenisini kazanan Nathand Redmond ile yeni sözleşme yapmak için gün sayılıyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in de olumlu rapor vererek takımda kalmasını istediği başarılı oyuncunun menajerine haber gönderildi, İngiliz oyuncuya 2+1 yıllık sözleşme önerilmesi planlanıyor. Yakın zamanda sözlü olarak anlaşmanın sağlanması, imzaları ise sezon sonunda atılması planlanıyor.



