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Şenol Güneş'ten transfer açıklaması: 'Ona göre yapacağız'

Şenol Güneş'ten transfer açıklaması: 'Ona göre yapacağız'

22:4825/11/2024, Pazartesi
G: 25/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Teknik direktör Şenol Güneş
Teknik direktör Şenol Güneş

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Adana Demirspor galibiyeti sonrası konuştu. Zor dönemden geçtiklerini vurgulayan Güneş, "3 yenilgi sonrası bunu kazanmak önemli. Taraftar üzgün, bütün camia üzgün. Bize yakışmayan bir durum var. Bir takım oluşturmamız gerekiyor. Bunları kadroda tuttuğumuzda transferleri ona göre yapacağız" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 13. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti.


Galibiyetin ardından teknik direktör Şenol Güneş, basın toplantısında soruları yanıtladı.


Şenol Güneş şöyle konuştu:
'Oyuncuları tebrik ediyorum'

"Zor dönemden geçtiğimizi biliyoruz. 3 yenilgi sonrası bunu kazanmak önemli. Taraftar üzgün, bütün camia üzgün. Bize yakışmayan bir durum var. Bir takım oluşturmamız gerekiyor. Bizim için çok kayıp puanlar oldu. Adana Demirspor'un genç, dinamik oyuncuları var. Golü erken bulmamız bizim için avantaj oldu. Bütün oyuncular iyi niyetli mücadele ettiler. Kazanmayı hak ettikleri bir maç oldu. Bütün oyuncuları tebrik ediyorum."

'Soyunma odasında herkes mutluydu'

"Taraftarlar şimdi sevinci paylaşıyor ama devamının gelmesi gerekiyor. Soyunma odasında herkes mutluydu. Pes etmeden devam etmek lazım. Bu maç güzeldi ama diğer maçlar böyle olmayabilir çünkü genç bir takıma karşı oynayacağız. Bu maçı geçip bir sonraki mücadeleye odaklanacağız."

'Visca rakibin sol tarafını çok iyi kullandı'

"Oynamayan oyuncuların bir kısmı sakatlık sebebiyleydi. Bu milli takım arası bu oyunculara yaradı. Adana Demirspor bizden daha altta görünen bir takım. Buna rağmen ciddi oynadılar. Düşünceler önemliydi, kalite ve başarıyı zamanla göreceğiz. Oyuncular yetenekleri olumlu kullanmaya başladı. Bütün oyuncularımın performansı iyiydi. Edin Visca rakibin sol tarafını çok iyi kullandı. Takımın tümü aynı duyguyu paylaştı. Güçlü rakiplere karşı daha zorluklar olacaktır."

'Transferleri ona göre yapacağız'

"Bizim altyapımızdan aldığımız Salih ve Poyraz var. Salih'in çok yetenekli oyuncu olduğunu düşünüyorum. Poyraz'ın biraz daha eksikleri var. Bunları kadroda tuttuğumuzda transferleri ona göre yapacağız. Alternatif oyuncuları yerli oyunculardan oluşturacağız. İyi oynarlarsa devam edecekler, o zaman da kimseyi almayız. Önemli olan o duyguyla sahaya çıkması."





#Şenol Güneş
#Trabzonspor
#Adana Demirspor

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