Serdar Ali Çelikler'den Şenol Güneş'e öneri: Müthiş bir futbolcu, ondan başkasını düşünmeye gerek yok

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in "Sol bek arıyorum" sözleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Serdar Ali Çelikler, tecrübeli çalıştırıcıya Beşiktaş'ın 19 yaşındaki futbolcusu Rıdvan Yılmaz'ı önerdi.

"Çok iyi bir sol bek"

Youtube kanalında konuşan Çelikler, "Rıdvan Yılmaz çok iyi bir sol bek. Milli Takım'a Rıdvan'dan başka bir sol bek düşünmeye bile gerek yok, müthiş bir futbolcu. Savunması da iyi" ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş ne demişti?

A Milli Takımımızın teknik patronu Şenol Güneş, Caner Erkin'le birlikte düzenlediği basın toplantısında sol bek konusunda şu açıklamayı yapmıştı;

"Buradan kulüplere sesleniyorum, eğer elinizde varsa çok iyi sol bek, onu değerlendirmek istiyorum. Bazı kulüplerde bazı oyuncular var, sol bekte denenebilir mi? Denenirse hem onun hem de bizim için 10 yıllık mevkiyi kapatmış oluruz. Kulüplerimizde sol ayaklı defansif yönü iyi, tabii ki ofansif yönü de iyi olursa daha iyi olur, olan oyuncular arıyoruz. Böyle bir sorunumuz olduğunu paylaşıyorum."

Rıdvan Yılmaz bu sezon parlıyor

Henüz A Milli Takım formasıyla hiç maça çıkmayan Rıdvan Yılmaz, Türkiye'nin alt yaş kategorilerinde oynadı. Genç oyuncu bu sezon Türkiye U21 takımı ile 3 maça çıktı. Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Rıdvan, siyah-beyazlı A takımda toplamda 17 maça çıktı ve 1 asist kaydetti.



