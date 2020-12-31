MİLLİ TAKIM

Serdar Ali Çelikler'den Şenol Güneş'e öneri: Müthiş bir futbolcu, ondan başkasını düşünmeye gerek yok

Futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Beşiktaş forması giyen Rıdvan Yılmaz'dan övgü dolu sözlerle bahsederken, genç oyuncunun A Milli Takım'da olması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Serdar Ali Çelikler

Serdar Ali Çelikler

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in "Sol bek arıyorum" sözleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Serdar Ali Çelikler, tecrübeli çalıştırıcıya Beşiktaş'ın 19 yaşındaki futbolcusu Rıdvan Yılmaz'ı önerdi.

"Çok iyi bir sol bek"

Youtube kanalında konuşan Çelikler, "Rıdvan Yılmaz çok iyi bir sol bek. Milli Takım'a Rıdvan'dan başka bir sol bek düşünmeye bile gerek yok, müthiş bir futbolcu. Savunması da iyi" ifadelerini kullandı.

Rıdvan Yılmaz'ın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 1 milyon euro.
Rıdvan Yılmaz'ın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 1 milyon euro.

Şenol Güneş ne demişti?

A Milli Takımımızın teknik patronu Şenol Güneş, Caner Erkin'le birlikte düzenlediği basın toplantısında sol bek konusunda şu açıklamayı yapmıştı;

  • "Buradan kulüplere sesleniyorum, eğer elinizde varsa çok iyi sol bek, onu değerlendirmek istiyorum. Bazı kulüplerde bazı oyuncular var, sol bekte denenebilir mi? Denenirse hem onun hem de bizim için 10 yıllık mevkiyi kapatmış oluruz. Kulüplerimizde sol ayaklı defansif yönü iyi, tabii ki ofansif yönü de iyi olursa daha iyi olur, olan oyuncular arıyoruz. Böyle bir sorunumuz olduğunu paylaşıyorum."

Şenol Güneş ve Caner Erkin'in basın toplantısından
Şenol Güneş ve Caner Erkin'in basın toplantısından

Rıdvan Yılmaz bu sezon parlıyor

Henüz A Milli Takım formasıyla hiç maça çıkmayan Rıdvan Yılmaz, Türkiye'nin alt yaş kategorilerinde oynadı. Genç oyuncu bu sezon Türkiye U21 takımı ile 3 maça çıktı. Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Rıdvan, siyah-beyazlı A takımda toplamda 17 maça çıktı ve 1 asist kaydetti.

Rıdvan Yılmaz Türkiye U17, U19 ve U21 takımlarında forma şansı buldu.
Rıdvan Yılmaz Türkiye U17, U19 ve U21 takımlarında forma şansı buldu.


Fransızlar rotayı yeniden Türkiye'ye çevirdi: Tam 5 futbolcunun transferi gündemde
Fransızlar rotayı yeniden Türkiye'ye çevirdi: Tam 5 futbolcunun transferi gündemde

Fransız kulüpleri Lille ve Lyon, Türkiye’deki scout araştırmalarını devam ettirirken, gelecek vadeden isimleri de kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.Geçtiğimiz sezonlarda Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı’yı transfer eden Lille, ayrıca Beşiktaş’tan ayrılan tecrübeli oyuncu Burak Yılmaz’a da imza attırmıştı. Lyon da Altay forması giyen Cenk Özkaçar’ı transfer ederek, Türkiye’ye olan ilgisini göstermişti. Bu kulüpler yeni bir harekete hazırlanıyor.Lyon listesine Beşiktaş’ın file bekçisi Ersin Destanoğlu ve Fenerbahçeli oyuncu Ömer Faruk Beyaz’ı dahil ederken, Lille ise Beşiktaş’ta iyi bir çıkış yakalayan Rıdvan Yılmaz, Trabzonsporlu Serkan Asan ve Başakşehir forması giyen Mete Kaan Demir’i takibe aldı.Bu futbolcularla ilgili uzun süredir takip halinde olan 2 kulüp, bazı isimler için devre arasında, bazı isimler için de sezon sonunda kulüplerin kapısını çalmayı planlıyor.Lyon’un gözü Ersin ve Mete Kaan Demir’deBeşiktaş’ın 19 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu’nu transfer etmek için hazırlanan Lyon’un devre arasında siyah-beyazlı kulübün kapısını çalması bekleniyor. Fransız ekibi aynı zamanda Başakşehir forması giyen Mete Kaan Demir’i de listesine ekledi. Lille’in ise devre arasında bordo-mavili formayı giyen Serkan Asan için teklifte bulunacağı öğrenildi. Ayrıca her iki kulüp, bu sezon gözlem altında tuttuğu Rıdvan Yılmaz ve Ömer Faruk Beyaz için de sezon sonuna kadar bekleyip raporlarını hazırlayarak önümüzdeki sezonun planlaması doğrultusunda bu oyuncular için harekete geçmeyi planlıyor.'Bizim Çocuklar' Fransa'yı salladı: Asisti Yusuf yaptı, Burak fişi çektiAntoine Griezmann'ın kadrosunda Fenerbahçeli bir Türk

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