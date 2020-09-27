Sergen Yalçın kadroda düşünmediği futbolcuları açıkladı

Koronavirüsü atlatan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Konyaspor maçı öncesinde yayıncı kuruluşa çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yalçın, yokluğunda Murat Şahin'in takımı iyi yönettiğini ve ona teşekkür etmek istediğini ifade etti. Tecrübeli futbol adamı Aboubakar'ın da takıma hazır geldiğini ve ilerleyen dakikalarda sahaya sürebileceklerini belirtti.

Lens ve Umut Nayir'ın kadroda olmaması hakkındaki soruya da cevap veren Sergen Yalçın, iki oyuncunun da artık kadroda düşünülmediğini açıkladı. Yalçın, "Lens ve Umut Nayir ya başka takımda devam edecekler ya da kadronun dışında kalacaklar" dedi.

Beşiktaş'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı iki futbolcu da beklentileri karşılayamamış ve eleştirilerin odak noktası haline gelmişti.

Büyükler onu almadığına pişman oldu: Gelir gelmez oynadı takım kaptanlığına getirildi Fatih Karagümrük'ün sürpriz bir şekilde Türkiye'ye getirdiği ve imza attırdığı Lucas Biglia, Süper Lig'de çıktığı iki maçta da takdir topladı.Bonservisi elinde bir şekilde Karagümrük'e transfer olan Biglia, yaz dönemi boyunca özel çalışmalar yaparak kendisini hazır tuttu. Transferinden sonra ilk çıktığı maçta Gaziantep mücadelesiydi. Bu maçta 77 dakika forma giyen Arjantinli futbolcu, Başakşehir ile oynanan mücadeleye ise kaptanlık pazubandı ile çıktı.Tecrübeli oyuncu hem liderlik özellikleriyle hem de oyunu yönlendirmesiyle izleyenlerin takdirini kazanmayı bildi.Lucas Biglia sezon başında 4 büyüklerin gündemine gelmiş ancak tecrübeli futbolcunun transferi için hiçbir büyük takım girişimde bulunmamıştı.Biglia'nın Başakşehir maçı istatistikleri;En çok ikili mücadele kazanan: BigliaEn çok top kapan: BigliaEn çok adam eksilten: BigliaLucas Biglia, Arjantin Milli Takımı formasıyla 58 maça çıkma başarısı göstermişti. 🔴⚫️🤴🏼#EfsaneyeTanıkOl#KaragümrükGeldi pic.twitter.com/SO65jNIGmY— Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) September 14, 2020