Sergen Yalçın kadroda düşünmediği futbolcuları açıkladı

Beşiktaş'ın Konyaspor ile oynayacağı maç öncesinde açıklamalarda bulunan teknik direktör Sergen Yalçın, hastalık süreciyle ilgili konuşurken bundan sonra takımda olmayacak futbolcuların isimlerini verdi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Koronavirüsü atlatan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Konyaspor maçı öncesinde yayıncı kuruluşa çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Yalçın, yokluğunda Murat Şahin'in takımı iyi yönettiğini ve ona teşekkür etmek istediğini ifade etti. Tecrübeli futbol adamı Aboubakar'ın da takıma hazır geldiğini ve ilerleyen dakikalarda sahaya sürebileceklerini belirtti.
Lens ve Umut Nayir'ın kadroda olmaması hakkındaki soruya da cevap veren Sergen Yalçın, iki oyuncunun da artık kadroda düşünülmediğini açıkladı. Yalçın, "Lens ve Umut Nayir ya başka takımda devam edecekler ya da kadronun dışında kalacaklar" dedi.
Beşiktaş'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı iki futbolcu da beklentileri karşılayamamış ve eleştirilerin odak noktası haline gelmişti.
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