Sergen Yalçın'dan galibiyet sonrası eleştirilere tepki: 'Gelin siz yapın çok biliyorsunuz'

Trendyol Süper Lig 14. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.





Galibiyetin ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın basın toplantısında soruları yanıtladı.





Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde;

'Çok koz veriyorduk konuşsunlar diye'

"Galibiyet çok önemliydi, onu söyleyeyim. Takımımız son haftalarda istatistik olarak çok ileri gidiyordu. Sonuçlar kötü olduğu için ön plana çıkmıyordu. Herkes kötü gitsin, eleştirelim, vuralım diye bekliyordu. Bu arkadaşlara çok koz veriyorduk konuşsunlar diye. Takım bugün iyi oynadı, mücadele iyiydi."

'Arkadaşlık ortamı güzelleşmeye başladı'

"Oyuncuları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Çok geniş kadromuz yok. İdmanlar pozitif, Ümraniye'de ortam güzel, arkadaşlık ortamı güzelleşmeye başladı. Oyuncularımızın psikolojileri düzelmeye başladı. Oynanan oyunu skora yansıtamayınca oyuncularım etkilenebiliyor, sosyal medyayı takip ediyorlar. Elimizden geldiğince morallerini yüksek tutmaya çalışıyoruz."





'Basında yer alan haberler doğru değil'

"Yeni kurulan komitemiz de çok yardımcı oluyor. Oyuncu çalışmaları yapıyoruz. Avrupa'nın dört bir yerinde sürekli oyuncu seyrediliyor. Kesinlikle Türkiye'den oyuncu almayı düşünmüyoruz. Basında yer alan haberler doğru değil. Oradan da bizi vurmaya çalışıyorlar. Görüştüğümüz oyuncular değil. Zamanı gelince görüştüğümüz oyuncuları söyleriz."

'Gelin siz yapın çok biliyorsunuz'

"Diyorlar ki, Beşiktaş'ın hücum varyasyonları yokmuş. Gelin siz yapın çok biliyorsunuz. Hücumu oyuncuların kendileri yaparlar. Kenar varyasyonları zor şeyler değil, biliyorlar zaten. Bireysel yetenek öne çıkar. Topu Cengiz alınca, ben ne yapacağını Cengiz'e söyleyemem, oyuncunun bireysel yeteneğidir. Savunma organizasyonu daha önemlidir. Hücum varyasyonları yeteneğe bağlıdır, çalışıyoruz ama yetenek daha çok etki eder."





'Sadece biraz zaman lazım'

"Zaman istedik, zaman lazım. Takımı, oyuncuyu değiştirmemiz lazım. Transfer dönemleri bizim için çok değerli. Minimum 2 transfer dönemine ihtiyacımız var. Biraz zaman, biraz zaman. Bekleyin yani. Oyun değişiyor, sonuçlar gelmeye başladı. Sadece biraz zaman lazım."





'Twitter'daki o dümencilerden bahsetmiyorum'

"Benim ağzımdan yapılan açıklamaların hepsi yalan. Ben hiç kimseye hiçbir açıklama yapmadım. Tamamı yalan. Ne twitter'da ne sosyal medyada. Taraftarımız bunlara rağbet etmesin. Gerçek Beşiktaş taraftarından bahsediyorum, twitter'daki o dümencilerden bahsetmiyorum."















