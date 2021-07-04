Şili Milli Takımı forveti menajerlik oyunundan buldu Copa America'da mücadele eden Şili Milli Takımı ile ilgili şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Buna göre turnuvada 1 gol atan 1 de asist yapan forvet oyuncusu Ben Brereton Şili Milli Takımı'na menajerlik oyunundan keşfedilerek seçilmiş.

Haber Merkezi 04 Temmuz 2021, 15:20 Son Güncelleme: 04 Temmuz 2021, 17:04 Yeni Şafak