Şili Milli Takımı forveti menajerlik oyunundan buldu

Şili Milli Takımı forveti Ben Brereton'ın milli takımdan davet alışının perde arkasında ilginç bir gelişme yaşandı.
Futbol yorumcusu Serkan Akkoyun'ın aktardığına göre; Football Manager oyunu adına Blackburn Rovers'ı takip eden Mark Hitch, takımın İngiltere doğumlu forveti Ben Brereton'un annesinin Şilili olduğunu öğreniyor. Durumu fark eden Şilili FM'ciler Brereton'un milli takımda oynaması gerektiğini düşünüp kampanya başlatıyorlar. Şili hocası Martin Lasarte oyuncuyu inceliyor ve beğeniyor. Ardından milli takıma alınan forvet oyuncusu Şili formasıyla 1 gol atıyor 1 de asist yapıyor.
Ben Brereton gösterdiği performansların ardından Leeds United ve Real Socieadad'ın transfer gündemine girdi.