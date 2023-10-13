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Spor

Simeone'den Arda Turan'ı duygulandıran jest

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, eski öğrencisi olan Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ı ziyaret etti.

16:07 . 13/10/2023 Cuma
DHA
İkili arasında samimi bir sohbet gerçekleşti.

İkili arasında samimi bir sohbet gerçekleşti.

Diego Simeone, Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor’un antrenmanını ziyaret etti. Arjantinli teknik adam, Arda Turan ile sohbet ederek fikir alışverinde bulundu. Tecrübeli teknik direktör ayrıca Eyüpspor’un teknik ekibine ve futbolcularına başarı diledi.


"Seni seviyorum Mister"

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Diego Simeone’nin ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.


Turan, paylaşımında, "İnsan hayatı, biriktirdiği anıların toplamı. Kağıt üzerine yazılan başarılar ve kalplere yazılan dostluklar. Yıllarca birlikte çalıştık, oyunculuk kariyerimin çok önemli başarılarına onunla imza attım. Bugün ailesiyle geldiği İstanbul gezisinde çok kısıtlı zamanını ayırarak, sabah antrenmanımızda bizleri ziyaret etti Diego Simeone. Kazandığı onlarca başarının temelinde; futbola duyduğu inanılmaz sevgi ve dostlarına olan bağlılığı olduğunu bugün bir kez daha gösterdi. Benim için, takımım için çok büyük sürprizdi. Antrenman sonunda tüm oyuncuları teker teker tebrik ederek kalbinin bizlerle olduğunu belirtti. Sahadaki çözümleriyle, taktikleriyle bir deha olan Mister Simeone bugünkü ziyaretiyle, kalbinin de ne kadar özel olduğunu bir kez daha gösterdi. Seni seviyorum Mister, seni her zaman sevdim, hep de seveceğim. Çok teşekkür ederim. Hayatımın sonuna kadar hatırlayacağım bu özel an için, dostluğumuz için…" ifadelerine yer verdi.






#Arda Turan
#Diego Simeone
#Eyüpspor
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