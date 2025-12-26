Yeni Şafak
Sivasspor Bandırmaspor maçına hazır

Sivasspor Bandırmaspor maçına hazır

17:12 26/12/2025, Cuma
AA
Antrenmana Emirhan Başyiğit de katıldı.
Antrenmana Emirhan Başyiğit de katıldı.

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında evinde Bandırmaspor ile oynayacağı yarın maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sivasspor, Bandırmaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.


Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı duran top çalışması ile tamamladı.


Sivasspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girdi.


Sivasspor ile Bandırmaspor, yarın saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.






