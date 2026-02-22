Yeni Şafak
Sivasspor Sakaryaspor maçına hazır

Sivasspor Sakaryaspor maçına hazır

15:1022/02/2026, Pazar
AA
Appindangoye ve Charisis de idmanda yer aldı.
Appindangoye ve Charisis de idmanda yer aldı.

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında sahasında Sakaryaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sivasspor'da Sakaryaspor maçının hazırlıkları sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve topa sahip olma idmanı yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı duran top çalışmasıyla ile tamamladı.


Sivasspor ile Sakaryaspor karşılaşması, yarın saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.





#1. Lig
#Sivasspor
#Sakaryaspor
