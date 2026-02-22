Sivasspor Sakaryaspor maçına hazır

Appindangoye ve Charisis de idmanda yer aldı.
Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında sahasında Sakaryaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sivasspor'da Sakaryaspor maçının hazırlıkları sona erdi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve topa sahip olma idmanı yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı duran top çalışmasıyla ile tamamladı.
Sivasspor ile Sakaryaspor karşılaşması, yarın saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.
