Mert Hakan Yandaş sosyal medya hesabını kapattı

Süper Lig’in 29. haftasında konuk ettiği Kayserispor’a 2-0 kaybeden Sivasspor’un, ev sahibi olduğu maçlarda 16 maçtır süren yenilmezlik serisi sona erdi.
Karşılaşmanın 13. dakikada penaltı kaçıran ve sergilediği performansla hayal kırıklığına neden olan Mert Hakan Yandaş, sosyal medyada tepkilerin odağındaki isim olurken, genç futbolcu flaş bir hamle yaparak twitter hesabını kapattı.
Yandaş ayrıca diğer sosyal medya hesaplarını da yorum yapılmasına engelledi.
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kayserispor maçı sonrasında Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş için şu ifadeleri kullanmıştı;
- "İki tane futbolcumuz sürekli şekilde konuşuldu. Ben de konuştum, yöneticilerimiz de konuştu. Maçlarını bitirip öyle gitsinler diye ama ne olursa olsun mutlaka etkileniyorlardır. Hangi gazeteyi açsanız, hangi televizyon programlarına baksanız önce bu ikili nereye gitti, kim aldı, geldi... Kendilerini tam veremeyebilirler veya farklı düşünebilirler. Ama ben ikisini de çok seviyorum. Biz çok başarılı şeyler yaparken onların payları çok büyüktü. Onun için bir şey diyemiyoruz tabi. İnşallah kalan 5 maçta da iyi oynarlar ondan sonra da istekleri yerlere giderler. Ama tabi ki lig devam ederken böyle şeyler ortaya çıktığı zaman maalesef sizin dediğiniz gibi eleştiriler de gelebiliyor. Her şey gelebilir ama yapacak bir şey yok. Dediğim gibi kalan 5 maçta da görev verdiğimiz takdirde onlar da ellerinden geleni yapıp görevlerini tamamlayacaklar."
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