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Sivasspor'da iki isim ön plana çıktı

Sivasspor'da iki isim ön plana çıktı

12:1215/12/2024, Pazar
IHA
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Fatih Tekke & Ömer Erdoğan
Fatih Tekke & Ömer Erdoğan

Sivasspor’da teknik direktör Bülent Uygun’un ayrılığı sonrası bu görev için Fatih Tekke ve Ömer Erdoğan’ın düşünüldüğü öğrenildi.

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda Bodrum FK’ya 2-0 mağlup olan Sivasspor’da teknik direktör Bülent Uygun istifa etti. Kırmızı-beyazlı yönetim, Uygun’un istifasını kabul ederken, bu görev için düşündüğü isimler de ortaya çıktı.


Yönetim, sezonun geri kalanında takımı toparlayacak ve Süper Lig’de tutunmasını sağlayacak bir teknik direktörle anlaşmayı hedefliyor. Yapılan değerlendirmelerde ilk etapta Fatih Tekke ve Ömer Erdoğan’ın isimleri ön plana çıktı. Bu isimlerle ilk görüşmelerin yapılacağı ve anlaşma şartlarının aranacağı öğrenildi.





#Sivasspor
#Fatih Tekke
#Ömer Erdoğan

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