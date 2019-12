Sol beke Saracchi

Galatasaray’da teknik heyetin Ocak ayında yapacağı değişimin ilk sinyalleri gelmeye başladı. Sarı-kırmızılıların, sezon içerisinde performansıyla eleştirilen Yuto Nagatomo’nun yerine Leipzig’te forma giyen Marcelo Saracchi’yi düşündüğü iddia edildi. Fransız gazeteci Manu Lonjon’un haberine göre Galatasaray, 21 yaşındaki sol bek için Bundesliga ekibine resmi teklifte bulundu. Alman ekibinin ise bu teklife henüz yanıt vermediği, Galatasaray’ın beklemeye geçtiği belirtildi. Uruguaylı futbolcu, bu sezon Leipzig’de 4 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti. Galatasaray’da Ocak ayında gönderilecek isimlerin başında Mariano’nun olduğu öğrenildi. Devre arasında takımda yapılacak değişimin ilk halkası Mariano olacak. Yabancı kontenjanında yaşanan boşluk, Linnes ile doldurulacak. Ligde kalan 3 hafta ise sağ bekte Şener’in oynaması bekleniyor.

EMRE ÇOLAK DÖNMEK İSTİYOR

Süper Lig’in 14. haftasında Alanyaspor’u mağlup ederek zirve yarışını sürdüren Galatasaray’da devre arasında transfer dönemi de hareketli geçecek. Sarı-kırmızılı takımın eski kaptanı Arda Turan’dan sonra Emre Çolak da alt yapısından yetiştiği kulübüne geri dönmek istiyor. Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki kariyerine noktaya koyarak 1.5 ay önce İstanbul’a gelen Emre Çolak’ın, menajeri Ahmet Bulut aracılığı ile sarı-kırmızılı yönetime bu dileğini de ilettiği ortaya çıktı.

Falcao ısınıyor

Türk Telekom Stadı’nda Paris Saint-Germain (PSG) ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sakatlandıktan sonra 67 gün formasından uzak kalan Radamel Falcao, Alanyaspor maçıyla birlikte yeşil sahalara geri döndü. Kolombiyalı golcünün yarın Devler Ligi’nde oynanacak PSG karşısında ise Alanya maçında olduğu gibi kısa süre alacağı öğrenildi. Teknik heyet, Alanya karşılaşmasının öncesi Falcao için, “Mecbur kalırsak 15-20, maksimum 30 dakika oynayabilir” demişti. Falcao’nun sakatlığını atlatmasına rağmen fiziksel olarak hazır olmadığı ve teknik heyetin riske girmek istemediği öğrenildi. Bu sebeple Alanya maçında olduğu gibi PSG karşısında da Kolombiyalı oyuncu, sonradan oyuna dahil olacak. Falcao, ligin 16. haftasında Göztepe ile oynanacak deplasman maçıyla ilk 11’e dönmesi bekleniyor.

Devler Ligi’ne Rumen hakem

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında Fransa’nın Paris Saint-Germain (PSG) takımı ile yarın deplasmanda oynayacağı maçı, Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. UEFA’nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Parc des Princes Stadı’nda TSİ 23.00’te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Istvan Kovacs’ın yardımcılıklarını, Vasile Florin Marinescu ve Ovidiu Artene yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Marius Avram olacak.