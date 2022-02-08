Solda son hedef Jonatan

Kadrosunu sol bekle takviye etmek isteyen Fenerbahçe, bugün bitecek ara transfer dönemi sona ermeden çalışmalarına hız verdi.
Sarı-lacivertlilerin, Brezilya ekibi Santos’un 23 yaşındaki savunmacısı Felipe Jonatan’ı transfer etmek istediği iddia edildi. Önce 2 milyon, ardından 2.2 milyon Euro öneren sarı-lacivertli yönetimin tekliflerini Brezilya ekibi beğenmezken, pazarlıkların sürdüğü ifade edildi.
Santos kulübünün, oyuncu için 7 milyon Euro bonservis bedeli istediği kaydedildi.
Konan ısrarı sürüyor
Fildişi Sahilli sol bek Ghislian Konan için Fransız ekibi Reims ile anlaşmaya varan, ancak menajerinin imza parası istemesi nedeniyle transferden vazgeçen Fenerbahçe, 26 yaşındaki oyuncuyu gelecek sezon kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Konan için bonservis ödemeyecek sarı-lacivertliler menajerinin istediği imza parası konusunda pazarlıklarına devam ediyor.
Konan’ın menajeri, Fenerbahçe’den 2.8 milyon Euro imza parası istiyordu. Sarı-lacivertli yönetim bu rakamı daha aşağıya çekmek için görüşmelerini sürdürüyor.