Spor Solda son hedef Jonatan
TRANSFER

Solda son hedef Jonatan

Fenerbahçe, bugün bitecek ara transfer dönemi öncesi Brezilya ekibi Santos’un 23 yaşındaki oyuncusu Felipe Jonatan’ı transfer etmek istiyor. Sarı-lacivertlilerin diğer hedefi ise Fransız ekibi Reims’in Fildişi Sahilli sol beki Konan.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Solda son hedef Jonatan
Jonatan, Brezilya ekibi Santos ile bu sezon 2 maça çıktı.

Kadrosunu sol bekle takviye etmek isteyen Fenerbahçe, bugün bitecek ara transfer dönemi sona ermeden çalışmalarına hız verdi.

Sarı-lacivertlilerin, Brezilya ekibi Santos’un 23 yaşındaki savunmacısı Felipe Jonatan’ı transfer etmek istediği iddia edildi. Önce 2 milyon, ardından 2.2 milyon Euro öneren sarı-lacivertli yönetimin tekliflerini Brezilya ekibi beğenmezken, pazarlıkların sürdüğü ifade edildi.

Santos kulübünün, oyuncu için 7 milyon Euro bonservis bedeli istediği kaydedildi.

Konan ısrarı sürüyor

Fildişi Sahilli sol bek Ghislian Konan için Fransız ekibi Reims ile anlaşmaya varan, ancak menajerinin imza parası istemesi nedeniyle transferden vazgeçen Fenerbahçe, 26 yaşındaki oyuncuyu gelecek sezon kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Konan için bonservis ödemeyecek sarı-lacivertliler menajerinin istediği imza parası konusunda pazarlıklarına devam ediyor.

Konan’ın menajeri, Fenerbahçe’den 2.8 milyon Euro imza parası istiyordu. Sarı-lacivertli yönetim bu rakamı daha aşağıya çekmek için görüşmelerini sürdürüyor.

Konan, bu sezon Ligue 1'de çıktığı 18 maçta 1 gol atarken 2 de asist kaydetti.
Konan, bu sezon Ligue 1'de çıktığı 18 maçta 1 gol atarken 2 de asist kaydetti.

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