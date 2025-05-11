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Su Jeti, Flyboard ve Motosurf Türkiye Şampiyonası tamamlandı

Su Jeti, Flyboard ve Motosurf Türkiye Şampiyonası tamamlandı

20:3111/05/2025, Pazar
AA
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Su Jeti, Flyboard ve Motosurf Türkiye Şampiyonası tamamlandı
Su Jeti, Flyboard ve Motosurf Türkiye Şampiyonası tamamlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından organize edilen Su Jeti, Flyboard ve Motosurf Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Bodrum Motosiklet Kulübünün ev sahipliğinde, Gündoğan Halk Sahili'nde düzenlenen ve iki gün süren organizasyonda hem su sporları meraklıları hem de adrenalin tutkunları bir araya geldi.


Organizasyona katılan 50'den fazla sporcu flyboard, motosurf ve su jeti kategorilerinde kıyasıya mücadele etti. Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri sahilde düzenlenen törenle verildi.


Dereceye giren sporcular ise şu şekilde:


Stok Pro 1 Sınıfı

1- Furkan Yılmaz


2- Batuhan Özgüneş


3- Burak Dededağlılar


Spark Kupası

1- Eser Tan


2- Hüseyin Akbaş


Stok Pro 2 Sınıfı

1- Kahraman Aktaş


2- Hasan Aslan


3- Barış Altan


Drag Yarışı

1- Uğur Piro


2- Ayberk Ergeneli


3- Kahraman Aktaş


Open Pro Sınıfı

1- Uğur Piro


2- Yusuf Baki Soylu


3- Kaan Şanver


Flyboard Sınıfı

1- Furkan Yılmaz


2- Kahraman Aktaş


3- Uğur Piro

#Su jeti
#Flyboard
#Motosurf
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