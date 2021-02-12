Spor Sumudica istifa etti Rizesporlu futbolcular kararından vazgeçirdi
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Sumudica istifa etti Rizesporlu futbolcular kararından vazgeçirdi

Erzurumspor'a 2-0 kaybeden Çaykur Rizespor'da ilginç bir olay yaşandı. Mücadele sonunda Marius Sumudica görevini bıraktı ancak futbolcular hocalarıyla yaptıkları görüşmeden sonra Rumen teknik adam bu kararından vazgeçti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Marius Sumudica
Marius Sumudica

Çaykur Rizespor'un başına geçtiğinden bu yana galibiyet alamayan Marius Sumudica, Erzurumspor yenilgisi sonrasında görevini bıraktı. Ancak futbolcular Rumen teknik adamı bu kararından döndürdü.

Mücadele sonunda fenalaşan ve kulüp doktorunun müdahale ettiği Sumudica'nın oynanan kötü oyun ve bir türlü alınamayan galibiyet sebebiyle oldukça üzgün olduğu ve takımı bırakacağını ifade ettiği öğrenildi.

Kulüp yetkilileri ve takım kaptanlarının görüşme yaptığı Sumudica'nın bu kararından vazgeçirildiği aktarıldı.

  • Gaziantep FK'da başarılı bir dönem geçiren Sumudica, yönetimle yaşadığı sözleşme sıkıntısı sebebiyle Güney Doğu temsilcisiyle yollarını ayırmıştı. Rumen çalıştırıcı sonrasında Çaykur Rizespor'un başına geçmişti.

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