Süper Lig 18. hafta puan durumu: Zirvede puan farkı azaldı! İşte Süper Lig güncel puan durumu ve maç sonuçları

Süper Lig'in 18. haftasında bu akşam 4 karşılaşma oynandı. Gecenin dikkat çeken maçlarından Alanyaspor-Fenerbahçe mücadelesinin ardından futbolseverler puan durumunu araştırmaya başladı. Lig'in zirvesinde yer alan Galatasaray ile en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin güncel puan durumu da maçların tamamlanmasıyla netleşti. İşte Süper Lig 18. hafta puan durumu ve günün sonuçları.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Lig'de bu akşam oynanan 4 maç ile puan durumu da güncellendi. Günün önemli mücadelelerinden Alanyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasını 3-2'lik skor ile zirve takipçisi Fenerbahçe kazandı. Bu sonuç ile birlikte Süper Lig puan durumu da güncellendi. Peki Galatasaray'ın puanı kaç oldu? Fenerbahçe'nin kaç puanı var? İşte Süper Lig 18. hafta puan durumu tablosu.
FENERBAHÇE PUAN FARKINI 1'E İNDİRDİ
Alanyaspor karşılaşmasını 3-2'lik skor ile kazanan Fenerbahçe, Lig'de puanını 42'ye çıkardı ve bu sonuç ile Galatasaray ile arasındaki farkı 1'e indi.
SÜPER LİG PUAN DURUMU
SÜPER LİG 18. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
RAMS Başakşehir Futbol Kulübü 2 – 1 Fatih Karagümrük
Galatasaray 1 – 1 Gaziantep FK
Kasımpaşa 0 – 0 Antalyaspor
Kocaelispor 1 – 2 Trabzonspor
Gençlerbirliği 1 – 1 Samsunspor
Alanyaspor 2 – 3 Fenerbahçe