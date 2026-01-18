Süper Lig 18. hafta puan durumu: Zirvede puan farkı azaldı! İşte Süper Lig güncel puan durumu ve maç sonuçları

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Lig'de bu akşam oynanan 4 maç ile puan durumu da güncellendi. Günün önemli mücadelelerinden Alanyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasını 3-2'lik skor ile zirve takipçisi Fenerbahçe kazandı. Bu sonuç ile birlikte Süper Lig puan durumu da güncellendi. Peki Galatasaray'ın puanı kaç oldu? Fenerbahçe'nin kaç puanı var? İşte Süper Lig 18. hafta puan durumu tablosu.