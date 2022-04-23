Süper Lig ekibinin başkanını kızdıran şampiyonluk kutlaması

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CHP'nin İzmir'de videolu 'rant' kavgası: Eski CHP’li başkandan Tuncay Özkan ve Atilla Sertel'e çok sert suçlamalar

CHP İzmir Milletvekilleri Tuncay Özkan ve Atila Sertel, 'zimmet ve irtikap' iddiasıyla yapılan operasyonda gözaltına alınan ve tutuklanan eski Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un ortaya attığı 'rant' iddialarına video mesajla yanıt vererek 'şantaj' olduğunu öne sürdü. Yeni bir video mesaj yayınlayan Serdar Aksoy, seçimlerin hemen ardından Özkan'ın yanında bir milletvekiliyle belediye binasına gelerek, iki firmayla sözleşme yapılmasını istediğini, bunun da genel başkanın talimatı olduğunu söylediğini iddia etti. Videoda çok çarpıcı ağır suçlamalar da yer aldı.