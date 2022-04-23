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Spor Süper Lig ekibinin başkanını kızdıran şampiyonluk kutlaması
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Süper Lig ekibinin başkanını kızdıran şampiyonluk kutlaması

Kadri Has Stadyumu'nda oynanan maçın ardından 3. Lig'e yükselen Amasyaspor'un taraftarları şampiyonluğu sahaya girerek kutladı. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, ortaya çıkan bu görüntülere sosyal medya hesabından sitem etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Lig ekibinin başkanını kızdıran şampiyonluk kutlaması
Son düdüğün ardından taraftarlar sahaya girdi.

Bölgesel Amatör Lig 5'inci Grup play-off müsabakaları Kayseri'de oynandı. İlk maçında Bartınspor'u 3-0'lık sonuçla mağlup eden Amasyaspor 1968 FK ikinci maçında Ankara TKİ ile karşılaştı. Kadir Has Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi. Bu sonuçla play-off'larda 4 puan toplayan Amasyaspor 3'üncü Lig'e yükseldi.

Yeşil-beyazlı yüzlerce taraftar maçın bitimiyle sahaya girdi. Taraftarlar 3'üncü lig sevincini futbolcularla birlikte yaşadı.

Berna Gözbaşı taraftarın sahaya girmesine isyan etti

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, karşılaşmanın ardından sahaya giren taraftarların zemine zarar verdiğini belirterek tepki gösterdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ Genel Müdürü İbrahim Somtaş'ın, "Biz kışın kar yağıyor diye üzerini örtüyorduk, güneş açınca böyle olacağını bilseydik kış hiç bitmesin dilerdik! Yazık ki ne yazık onca emeğe" ifadelerinin yer aldığı paylaşımı alıntılayan Gözbaşı, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal'a tepkisini dile getirdi.

İşte Berna Gözbaşı'nın o paylaşımı:

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