Spor Göztepe güle oynaya kazandı
SÜPER LİG

Süper Lig: Göztepe Gençlerbirliği maçı kaç kaç bitti?

Göztepe güle oynaya kazandı

Süper Lig'de Göztepe, sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların yeni transferi Zulj, ikinci maçında da gol atmayı başardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Maçtaki gol perdesini Peter Zulj açtı.
Maçtaki gol perdesini Peter Zulj açtı.

Ligin 20. hafta mücadelesinde Göztepe ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'ndan oynanan mücadele, ev sahibi ekibin 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri, 25. dakikada Peter Zulj, 45. dakikada Cherif Ndiaye ve 45+1 ile 71. dakikalarda Halil Akbunar kaydetti.


Yeni transfer 2 maçta 3 gol attı

İzmir ekibinin Anderlecht'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Peter Zulj, ikinci maçında gol sayısını 3'e çıkardı.

Avusturyalı futbolcu, Süper Lig'de çıktığı ilk maçta da Konyaspor ağlarına 2 gol bırakmıştı.

Ünal Karaman tribünde

Göztepe’nin prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Ünal Karaman, sarı-kırmızılıların başkent ekibi ile oynadığı müsabakayı locadan takip etti.

  • Göztepe, 4-0'lık galibiyetin ardından puanın 25'e yükseltti. Gençlerbirliği ise 19 puanda kaldı.


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