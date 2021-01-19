Göztepe güle oynaya kazandı

Ligin 20. hafta mücadelesinde Göztepe ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'ndan oynanan mücadele, ev sahibi ekibin 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri, 25. dakikada Peter Zulj, 45. dakikada Cherif Ndiaye ve 45+1 ile 71. dakikalarda Halil Akbunar kaydetti.
Golden sonra Göztepe'miz👊#HaydiBastırŞanlıGöztepe pic.twitter.com/zBZaUOWmqh
Golden sonra Göztepe'miz👊#HaydiBastırŞanlıGöztepe pic.twitter.com/zBZaUOWmqh— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) January 19, 2021
Yeni transfer 2 maçta 3 gol attı
İzmir ekibinin Anderlecht'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Peter Zulj, ikinci maçında gol sayısını 3'e çıkardı.
Avusturyalı futbolcu, Süper Lig'de çıktığı ilk maçta da Konyaspor ağlarına 2 gol bırakmıştı.
Ünal Karaman tribünde
Göztepe’nin prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Ünal Karaman, sarı-kırmızılıların başkent ekibi ile oynadığı müsabakayı locadan takip etti.
- Göztepe, 4-0'lık galibiyetin ardından puanın 25'e yükseltti. Gençlerbirliği ise 19 puanda kaldı.