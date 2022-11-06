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ÖZET: Trabzonspor 2-2 Konyaspor

Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında ağırladığı Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Bordo-mavililerin gollerini penaltı vuruşuyla Bakasetas ve Trezeguet atarken, konuk ekibin 2 golünü de Mame Diouf kaydetti. Trabzonspor - Konyaspor maçının özetini ve atılan golleri haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Lig özet: Trabzonspor 2-2 Konyaspor: Bakasetas, Trezeguet ve Diouf gol izle
Trabzonspor 1-1 Konyaspor

Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında ağırladığı Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Bordo-mavililer bu sonuçla birlikte puanını 22'ye yükseltirken, konuk ekip de 21 puana ulaştı.

Karadeniz temsilcisinin gollerini penaltılardan Bakasetas ve Trezeguet kaydetti. Konyaspor'un iki golünü ise Mame Diouf attı.

Trabzonspor - Konyaspor maç özeti

7. dakikada Denswil’in pasıyla sol çaprazdan ceza sahası içine giren Trezeguet’in vuruşunda kaleci Sehic, direk dibinde meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

11. dakikada Trabzonspor sol kanattan kullandığı korner atışında Adil Demirbağ’ın Trezeguet’e müdahalesinde VAR giden Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.

14. dakikada penaltı atışını kullanan Bakasetas meşin yuvarlağı kaleci Sehic’in solundan filelere gönderdi. 1-0

25. dakikada Hamsik’in uzak mesafeden vuruşunda kaleci Sehic meşin yuvarlağı kornere çeldi.

27. dakikada Hamsik’in vuruşunda ceza sahası içinde Michalak’ın eline çarpan top sonrası hakem Zorbay Küçük ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Trezeguet meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0

32. dakikada Bytygi’nin ceza sahası dışında vuruşunda topu Uğurcan Kaçır’dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

45+7. dakikada Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmadığı topu ceza sahası yayı üzerinde kontrol eden Mame Diouf’un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’ın solundan filelere gitti. 2-1

54. dakikada Konyaspor takımı, Mame Diouf ile eşitliği sağlıyor. 2-2

82. dakikada Uche Ikpeazu, maçın hakeminden ikinci sarı kartını görüyor ve oyundan atılıyor. Konyaspor bu dakikada 10 kişi kalıyor.

Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi.


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