SÜPER LİG

Süper Lig'de 12. hafta maçları ve hakemleri

Süper Lig'in 12. haftasının hakemleri belli oldu. Galatasaray'ın 'BAY' geçeceği haftada Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe maçlarını hangi hakemlerin yöneteceğini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Haftanın açılış maçı Kasımpaşa ile Denizlispor arasında oynanacak.

Haftanın açılış maçı Kasımpaşa ile Denizlispor arasında oynanacak.

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig’de 12. haftada görev alacak hakemleri açıkladı. Cuma günü haftanın açılış maçı olan Kasımpaşa-Denizlispor mücadelesinde düdük Ramazan Keleş’te olacak.

Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig’in 12. haftasında düdük çalacak hakemler şu şekilde:

11 Aralık Cuma

  • 19.00 Kasımpaşa - Denizlispor: Ramazan Keleş

12 Aralık Cumartesi

  • 13.30 Hatayspor - Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu
  • 16.00 Kayserispor - Trabzonspor: Burak Şeker
  • 16.00 Çaykur Rizespor - Göztepe: Özgür Yankaya
  • 19.00 MKE Ankaragücü - Konyaspor: Mete Kalkavan
  • 19.00 Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar

13 Aralık Pazar

  • 13.30 BB Erzurumspor - Gençlerbirliği: Alper Ulusoy
  • 16.00 Medipol Başakşehir - Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen
  • 19.00 A.Alanyaspor - Beşiktaş: Atilla Karaoğlan

14 Aralık Pazartesi

  • 19.00 Sivasspor - Antalyaspor: Halis Özkahya

Samet Aybaba: Maç sonu hakem odasından müzik sesi geliyordu
Samet Aybaba: Maç sonu hakem odasından müzik sesi geliyordu

Sarı-kırmızılı takımın teknik patronu Samet Aybaba, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. "Kazanmaya başlamak istiyoruz"Ligde bu hafta Trabzonspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Aybaba, "Trabzonspor, kaliteli oyunculardan kurulu bir takım. İyi de gidiyor, son hafta berabere kaldı. Bizim oyun felsefemiz belli. Biz çıkacağız, sahanın her yerinde mücadele edeceğiz ve kazanmaya başlamak istiyoruz. Ligin en iyi oynayan iki takımından 2 puan aldık. İçerideki maçı keşke kazansaydık. Kazanmaya başlayarak oyuncularımızın bize saha içinde vermiş olduğu coşkuyu daha da yukarı çıkarmak istiyoruz" dedi."Hakemler işleriyle ilgili biraz daha ciddi ve tarafsız olsunlar"Deneyimli teknik adam, Karagümrük ile 0-0 berabere kaldıkları maç sonrası hakemlerle girdiği ilginç diyaloğu da anlattı. Karşılaşmadan sonra hakemlerin odasından çok güzel, keyifli müzik sesi geldiğini aktaran Samet Aybaba, "Oyun havası gibi. Ben de kapıyı açtım, 'Sizden daha keyifli bir topluluk olamaz çünkü hep galip sizsiniz' dedim. Futbolun içindeki herkese saygılıyız. Sadece işleriyle ilgili biraz daha ciddi, biraz daha tarafsız, biraz daha doğru baksınlar. Başka bir isteğimiz yok" ifadelerini kullandı.Yoğun bakımdan çıkan Yılmaz Vural'dan ilk açıklama: Dualarla yaşama tutundum

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