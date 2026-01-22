Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı

13:2222/01/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri belli oldu.
Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri belli oldu.

Süper Lig'in 19. haftası yarın oynanacak Trabzonspor – Kasımpaşa karşılaşmasıyla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu, 19. haftada oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemleri açıkladı.

Trendyol Süper Lig'de 19. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde 19. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:


Yarın:

20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Ali Yılmaz


24 Ocak Cumartesi:

14.30 Zecorner Kayserispor-RAMS Başakşehir: Batuhan Kolak

17.00 Samsunspor-Kocaelispor: Yiğit Arslan

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Galatasaray: Atilla Karaoğlan


25 Ocak Pazar:

14.30 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor: Kadir Sağlam

17.00 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor: Halil Umut Meler

17.00 Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği: Reşat Onur Coşkunses

20.00 Fenerbahçe-Göztepe: Cihan Aydın


26 Ocak Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-Beşiktaş: Yasin Kol



#Süper Lig
#Hakem
#Maç
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Karayolları Genel Müdürlüğü KGM personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?