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Süper Lig'de devre arası ne zaman: Dünya Kupası öncesi maçlar ne zaman bitiyor?

Dünya Kupası organizasyonu tarihte ilk defa kış aylarında düzenlenecek. 21 Kasım günü Katar'da başlayacak turnuva öncesinde Süper Lig'e ne zaman ara verileceği merak ediliyor. TFF, Süper Lig'e 13 Kasım günü ara verileceğini ve sezonun da 28 Mayıs günü biteceğini duyurdu. Öte yandan Dünya Kupası ve sıkışan fikstür nedeniyle Süper Lig'de bu sezon oynanacak 16, 17 ve 22. hafta maçları hafta içerisinde yapılacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Ligde devre arası ne zaman: Dünya Kupası öncesi maçlar ne zaman bitiyor?
Dünya Kupası 21 Kasım günü Katar'da yapılacak.

Futbolseverler, Dünya Kupası öncesinde Süper Lig'e ne zaman ara verileceğini merak ediyor.

Buna göre Katar'da yapılacak organizasyon öncesinde liglerin turnuvadan 1 hafta önce araya gideceği belirtildi. TFF, Süper Lig'de devre arası uygulamasının olmayacağını ve 13 Kasım günü maçların tamamlanacağını aktardı. Öte yandan Dünya Kupası ve sıkışan fikstür nedeniyle Süper Lig'de bu sezon oynanacak 16, 17 ve 22. hafta maçları hafta içerisinde yapılacak.

Süper Lig'de devre arası olacak mı?

  • Süper Lig'de devre arası uygulaması bu sezon kaldırıldı. Dünya Kupası nedeniyle takımlar lig arası yapmayacak. Turnuva sonrasında toplanacak takımlar sezona aralıksız devam edecek. Süper Lig'e sezon 28 Mayıs günü sona erecek.

Dünya Kupası ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

  • Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası, 21 Kasım günü başlayacak. Turnuva, 18 Aralık günü sona erecek.

Dünya Kupası maçlarını hangi kanal yayınlayacak?

  • Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nı TRT yayınlayacak.


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