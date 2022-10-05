Süper Lig'de devre arası ne zaman: Dünya Kupası öncesi maçlar ne zaman bitiyor? Dünya Kupası organizasyonu tarihte ilk defa kış aylarında düzenlenecek. 21 Kasım günü Katar'da başlayacak turnuva öncesinde Süper Lig'e ne zaman ara verileceği merak ediliyor. TFF, Süper Lig'e 13 Kasım günü ara verileceğini ve sezonun da 28 Mayıs günü biteceğini duyurdu. Öte yandan Dünya Kupası ve sıkışan fikstür nedeniyle Süper Lig'de bu sezon oynanacak 16, 17 ve 22. hafta maçları hafta içerisinde yapılacak.

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