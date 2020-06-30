Süper Lig'de gol krallığı yarışı nefes kesiyor: İşte sıralamadaki son durum

Başakşehir'in en yakın rakibi Trabzonspor'un 2 puan önünde zirvede bulunduğu Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla sürüyor. Şampiyonluk mücadelesinin yanında, gol krallığı yarışı da büyük bir rekabete sahne oluyor.

Gol krallığı yarışında Sörloth zirvede

Ligde 29. haftayı 2. sırada kapatan Trabzonspor’da Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor. Sörtloth'un takipçileri ise Alanyasporlu Papiss Cisse, Antalyasporlu Adis Jahovic, Fenerbahçeli Vedat Muriqi ve Beşiktaşlı Burak Yılmaz.





İşte 29 haftası geride kalan Süper Lig'de gol krallığı yarışındaki son durum

Alexander Sörloth: 20 gol

Papiss Cisse: 19 gol

Adis Jahovic: 15 gol

Vedat Muriqi: 15 gol

Burak Yılmaz: 13 gol

Yatabare: 12 gol

Stancu: 12 gol

Nwakaeme: 11 gol

Crivelli: 10 gol

Falcao: 10 gol