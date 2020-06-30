Süper Lig’de gol kralı kim? Gol krallığında son durum
Süper Lig'de gol krallığı yarışı nefes kesiyor: İşte sıralamadaki son durum
Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun 29. haftası geride kalırken, şampiyonluk yarışının dışında gol krallığındaki rekabet de en üst seviyelerde yaşanmaya başladı. Peki, hangi futbolcu kaç gol attı? İşte gol krallığı yarışındaki son durum.
Haber MerkeziYeni Şafak
Başakşehir'in en yakın rakibi Trabzonspor'un 2 puan önünde zirvede bulunduğu Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla sürüyor. Şampiyonluk mücadelesinin yanında, gol krallığı yarışı da büyük bir rekabete sahne oluyor.
Gol krallığı yarışında Sörloth zirvede
Ligde 29. haftayı 2. sırada kapatan Trabzonspor’da Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor. Sörtloth'un takipçileri ise Alanyasporlu Papiss Cisse, Antalyasporlu Adis Jahovic, Fenerbahçeli Vedat Muriqi ve Beşiktaşlı Burak Yılmaz.
İşte 29 haftası geride kalan Süper Lig'de gol krallığı yarışındaki son durum
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