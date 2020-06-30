SÜPER LİG

Süper Lig’de gol kralı kim? Gol krallığında son durum

Süper Lig'de gol krallığı yarışı nefes kesiyor: İşte sıralamadaki son durum

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun 29. haftası geride kalırken, şampiyonluk yarışının dışında gol krallığındaki rekabet de en üst seviyelerde yaşanmaya başladı. Peki, hangi futbolcu kaç gol attı? İşte gol krallığı yarışındaki son durum.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sörloth gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

Sörloth gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

Başakşehir'in en yakın rakibi Trabzonspor'un 2 puan önünde zirvede bulunduğu Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla sürüyor. Şampiyonluk mücadelesinin yanında, gol krallığı yarışı da büyük bir rekabete sahne oluyor.

Gol krallığı yarışında Sörloth zirvede

Ligde 29. haftayı 2. sırada kapatan Trabzonspor’da Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor. Sörtloth'un takipçileri ise Alanyasporlu Papiss Cisse, Antalyasporlu Adis Jahovic, Fenerbahçeli Vedat Muriqi ve Beşiktaşlı Burak Yılmaz.


İşte 29 haftası geride kalan Süper Lig'de gol krallığı yarışındaki son durum

  • Alexander Sörloth: 20 gol
  • Papiss Cisse: 19 gol
  • Adis Jahovic: 15 gol
  • Vedat Muriqi: 15 gol
  • Burak Yılmaz: 13 gol
  • Yatabare: 12 gol
  • Stancu: 12 gol
  • Nwakaeme: 11 gol
  • Crivelli: 10 gol
  • Falcao: 10 gol

Gol makinesi Papiss Cisse
Gol makinesi Papiss Cisse

Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Antalyaspor'a karşı 3 gol atarak takımının 4-0'lık galibiyetine 'hat-trick' yaparak önemli katkı sağlayan Senegalli oyuncu Cisse, Süper Lig'in 28. haftasında 2-2 beraberlikle sona eren Trabzonspor mücadelesinde de takımının ilk golünü kaydetti.Cisse, iç sahada Trabzonspor'a attığı golle, Alanyaspor'un Süper Lig tarihindeki en golcüsü Vagner Love'ın 42 maçta 33 gollük rekorunu egale etti.Geride kalan 29. hafta mücadelesinde 3-3 beraberlikle sona eren Göztepe deplasmanında takımının 2. ve 3. gollerini atan Cisse, Vagner Love'ı geride bırakarak, turuncu-yeşillilerin 'en golcü oyuncu'su unvanını kazandı.Alanyaspor'da 53 lig maçına çıkıp 35 kez fileleri havalandıran 35 yaşındaki golcü, bu sezon ligdeki gol sayısını 19'a çıkararak, gol krallığı yarışında ilk sırada yer alan Trabzonsporlu Alexander Sörloth ile arasındaki gol farkını 1'e indirdi.

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