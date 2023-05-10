Süper Lig'de hem üst sıralarda hem de kümede kalmak adına alt sıralarda mücadele devam ederken, zirve yarışı büyük oranda şekillendi.





Lider Galatasaray, 33. haftada ağırladığı Başakşehir'i Mauro Icardi'nin penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup edip kritik bir virajı aştı. Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada kazanan sarı-kırmızılı takım, sarı-lacivertliler ve 1 maçı fazla olan Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 5'e çıkardı.





Şampiyonluk yolunda dev bir adım atan Galatasaray'ın mutlu sona ulaşması için hükmen galip sayılacağı Hatayspor maçı haricinde 9 puan toplaması yeterli olacak.





Alt tarafta çetin rekabet





Süper Lig'de kümede kalma yarışı, zirve mücadelesinden daha çetin durumda. Yaşanan deprem felaketi nedeniyle Hatayspor ve Gaziantep FK'nin önümüzdeki sezon için Süper Lig'de kalma hakları baki olması nedeniyle iki takım alt lige düşecek.





Bu iki takımla yapılacak maçlardan 3'er puan yazıldığında alt sıralarda işler oldukça karışıyor. 10. sıradaki Antalyaspor 39 puana ulaşırken, son sırada bulunan Ümraniyespor 29 puanda yer alıyor. Süper Lig'de 16. ve 17. sırada yer alan takımlar TFF1. Lig'e düşecek.





Derbiye şampiyon çıkabilir





Önümüzdeki 3 haftada sırasıyla İstanbulspor (D), Antalyaspor ve Ankaragücü ile karşılaşacak Galatasaray, bu maçlardan galip ayrılırsa 37. haftadaki Fenerbahçe derbisi öncesi şampiyonluğunu ilan edecek.





73 puanı bulunan sarı-kırmızılılar, bu ihtimale göre son hafta da Hatayspor'a karşı hükmen galip gelerek puanım 85'e yükseltecek. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın olası puan kayıplarında ise şampiyonluğunu daha da erken ilan edebilir.





Fenerbahçe'ye 15 puan yetmeyebilir





Giresunspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak şansını zora sokan Fenerbahçe, Galatasaray'ın 5 puan gerisine düştü. 68 puanı bulunan sarı-lacivertliler, 2'si hükmen olmak üzere kalan 5 maçın tamamım kazansa dahi sarı-kırmızılı takımın 12 puan alması halinde şampiyon olamayacak. Söz konusu senaryoda Galatasaray 85, Fenerbahçe ise 83 puanla ligi tamamlayacak.





Eğer Galatasaray, Fenerbahçe derbisine kadar oynayacağı 3 maçtan 1'inde puan kaybederse, Fenerbahçe de o sürece kadar tüm maçlarını kazanırsa şampiyonluk 37. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisine kalacak.





Beşiktaş'ın şansı az





Ligde 68 puanı bulunan Beşiktaş'ın ise Galatasaray ve Fenerbahçe'ye göre 1 maçının fazla olması siyah-beyazlı takım için dezavantaj oluşturuyor. Beşiktaş, biri hükmen galip olmak üzere kalan 4 maçını kazansa bile şampiyon olamayabilir.





Tüm maçlarını kazandığı takdirde maksimum 80 puan toplayacak olan siyah-beyazlı takım, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan kayıplarını bekleyecek. 73 puanla liderlik koltuğunda oturan ve son maçında hükmen galibiyetle birlikte 76 puana ulaşacak olan Galatasaray'ın kalan maçlarında 5 puan alması halinde, Beşiktaş'ın şampiyonluk hayalleri sona erecek.



