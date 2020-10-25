Süper Lig'de sezonun transferi olmaya aday: 6 maçta 6 gol attı 1 de asisti var

Aytemiz Alanyaspor, sezon başında birçok oyuncusuyla yollarını ayırmak zorunda kaldı. N'Sakala, Junior Fernandes, Welinton ve Papiss Cisse gibi kritik isimlerin transferleri sonrası yerlerini doldurmayı başaran Akdeniz temsilcisi ligin en keyif veren takımlarından biri oldu.

Yaptığı transfer hamlelerinden en fazla sonuç alan takımların başında gelen Alanyaspor'da bir oyuncu var ki o diğer tüm isimlerin önüne geçti. Akdeniz ekibinin Portekiz'in Vitoria Guimares takımından kadrosuna kattığı Davidson için 1 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.

Brezilyalı futbolcu Alanyaspor formasıyla çıktığı 6 lig maçında 6 gol atarken 1 de asist yapma başarısı gösterdi.

Davidson'un gol attığı maçlar;