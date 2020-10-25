SÜPER LİG

Süper Lig'de sezonun transferi olmaya aday: 6 maçta 6 gol attı 1 de asisti var

Süper Lig'de takımlar yaz transfer döneminde birçok transfere imza attı. Bu transferlerden bazıları beklentileri karşılayamazken bazıları ise dikkat çeken bir performans ortaya koyuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Davidson Alanyaspor formasıyla ligin ilk haftalarında muhteşem bir istatistik yakaladı.

Davidson Alanyaspor formasıyla ligin ilk haftalarında muhteşem bir istatistik yakaladı.

Aytemiz Alanyaspor, sezon başında birçok oyuncusuyla yollarını ayırmak zorunda kaldı. N'Sakala, Junior Fernandes, Welinton ve Papiss Cisse gibi kritik isimlerin transferleri sonrası yerlerini doldurmayı başaran Akdeniz temsilcisi ligin en keyif veren takımlarından biri oldu.

Yaptığı transfer hamlelerinden en fazla sonuç alan takımların başında gelen Alanyaspor'da bir oyuncu var ki o diğer tüm isimlerin önüne geçti. Akdeniz ekibinin Portekiz'in Vitoria Guimares takımından kadrosuna kattığı Davidson için 1 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.

Brezilyalı futbolcu Alanyaspor formasıyla çıktığı 6 lig maçında 6 gol atarken 1 de asist yapma başarısı gösterdi.

Davidson'un gol attığı maçlar;

  • Sivasspor (1 gol)
  • Hatayspor (3 gol-1 asist)
  • Galatasaray (1 gol)
  • Karagümrük (1 gol)
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