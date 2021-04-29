Süper Lig'de yeni sezonun başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig, TFF 1'inci Lig ve 2'nci Lig 2021-2022 sezonu başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi.
Alınan karara göre; Süper Lig ve TFF 1’inci Lig; 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022 tarihinde sona ererken, TFF 1. Lig'de normal sezon 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.
2’nci Lig'de müsabakalar 4-5 Eylül 2021 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 30 Nisan 2022 tarihinde sona erecek.
TFF 3'üncü Lig'de ise yeni sezon başlangıç tarihi ilerleyen günlerde belirlenecek.
- Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek.