Süper Lig'in ilk yarısında kırmızı kart görmeyen tek takım

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) verilerinden elde edilen bilgilere göre, ilk yarının en çok kırmızı kart gören takımı, 5 kırmızı kartla Beşiktaş olurken, tek kırmızı kart görmeyen ekip ise ilk yarıyı lider bitiren Medipol Başakşehir oldu.

En çok gol atan ve yiyen takım

En çekişmeli ilk yarı 2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu’nda, son yılların en çekişmeli ilk yarısı geride kaldı. Ligin ilk yarısını 36 puanla Başakşehir lider olarak tamamladı. 37 golle Galatasaray ilk yarının en golcü takımı olurken, kalesinde 16 gol gören Beşiktaş ligin en az gol yiyen takımı oldu. Kalesinde 34 gol gören Osmanlıspor, ilk yarının en çok gol yiyen takımı oldu. Sezonun ilk yarısında konuk olduğu takımlara en fazla gol alan takım ise Aytemiz Alanyaspor oldu. Deplasmanda rakip fileleri 17 kez havalandıran Alanyaspor, bu alanda en çok gole sahip olan takım ünvanına sahip oldu.

Ligin en çok isabetli orta yapan futbolcusu 59 isabetli ortayla Ricardo Quaresma olurken, Serkan Kırıntılı 69 kurtarışla ligin en çok kurtarış yapan kalecisi oldu.

En çok penaltıyı Ali Palabıyık çaldı

Hakem performansları incelendiğinde, ligin ilk yarısında en çok penaltı çalan hakemin 12 maçta 8 kez beyaz noktayı gösteren Ali Palabıyık olduğu belirlendi. Sezonun ilk yarısında kartına en çok başvuran hakem, yönettiği 12 maçta 59 sarı 2 kırmızı kart gösteren Fırat Aydınus oldu.

En çok penaltı kullanan takım

Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk yarısında hakemler 61 kez beyaz noktayı gösterdi. Kullanılan penaltı atışlarından 9'u kaçarken, 52'si golle sonuçlandı. Ligin ilk yarısında tüm takımlar lehine penaltı kararı çıkarken, beyaz noktaya en fazla Göztepeli futbolcular geldi. Devreyi 30 puanla 6. sırada tamamlayan Ege temsilcisi lehine 7 kez penaltı düdüğü çalındı.