Tahkim'den Ali Koç ve Mostafa Mohamed kararı

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın itirazlarını reddetti.
Kurul, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'a verilen 15 günlük hak mahrumiyeti cezası ile sarı-kırmızılı futbolcu Mostafa Mohamed'e verilen bir maçlık cezayı onadı.
TFF'nin resmi sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin Başkanı Ali Yıldırım Koç ile ilgili PFDK’nın 04.03.2021 tarihli E.2020-2021/762 - K.2020-2021/945 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- - Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin Başkanı Ali Yıldırım Koç’un akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Covid-19 Salgını nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 9/3. maddesi uyarınca ve FDT’nin 12. ve 13. maddelerinin uygulanması suretiyle 15 gün hak mahrumiyeti ve 25.000,00 TL para cezası ilecezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.’nin futbolcusu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla ile ilgili PFDK’nın 05.03.2021 tarihli E.2020-2021/772 - K.2020-2021/956 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- - Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.’nin futbolcusu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla hakkında müsabakada görmüş olduğu kırmızı kart nedeniyle ceza verilmemesine ilişkin talebinin incelenmesi neticesinde FDT’nin 86/2. ve 86/3. maddeleri uyarınca kart uygulamalarının sadece şahısta hata halinde ortadan kaldırılabileceği ve diğer hallerde hakem kararlarının bağlayıcı olduğu hususları dikkate alınarak somut olay yönünden şahısta hata hali bulunmadığından talebin reddine dair verilen PFDK kararında usul ve esas bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından talebin reddine, oybirliği ile,
- - Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.’nin futbolcusu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla’nın rakip takım futbolcusuna yönelik sportmenliğeaykırıhareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezasıile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına,oybirliği ile,
- - Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile karar verilmiştir.