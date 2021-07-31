Takım otobüsüne bombalı saldırı: 5 ölü

Somali'nin Kismayo kentinde JCCI takımının futbolcularının bulunduğu bir otobüse bombalı saldırı düzenlendi. İlk defa bir üst ligde oynamaya hak kazanan takımda, 5 kişinin öldüğü, 12 kişinin ise yaralandığı açıklandı.
Yerel polis tarafından gazetecilere yapılan açıklamada, hala kayıp kişilerin olduğu ve ölü sayısının artabileceği ifade edildi.
Somali medyasında yer alan haberlerde ise otobüste, futbolcuların haricinde kulüp çalışanları da dahil olmak üzere toplamda 20 kişinin bulunduğu iddia edildi.