SÜPER LİG

Tamer Tuna'dan Adis Jahovic açıklaması: "Durumu biraz kritik"

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Denizlispor ile oynanan maçta sakatlanan Adis Jahovic'in durumuyla ilgili olarak korkutan bir açıklama yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Adis Jahovic

Adis Jahovic

Fotoğraf: Ramazan ÇETİN

Denizlispor’u deplasmanda deviren Antalyaspor’da Teknik Direktör Tamer Tuna maç sonunda açıklamada bulundu.

Tamer Tuna'nın açıklamalarından öne çıkanlar;

  • “Biz büyük bir deprem yaşıyorduk. Yaşadıklarımızı nasıl değiştirebileceğimize baktık. Sevinemiyorum olaylardan dolayı ama kazanmak her zaman güzeldir. Kupada sinyalleri verdik. Yeni katılan oyuncuların adaptasyonu hepsi bütünlük içerisinde. Bütünleştiğimizde ve oyundaki pozitif anlamdaki kavga önemli. Mücadele etmezseniz olmuyor. Bunu da bugün oyuncularım gösterdi."

Jahovic'in sakatlık durumu

  • "Jahovic’in durumu biraz kritik. Ciddi bir darbe aldı. Çok üzgünüz. Röntgenleri çekildi biraz şüpheler var. Bu akşam belli olacak."

Elmacık kemeği kırıldı

Adis Jahovic'in elmacık kemiğinin kırık olduğu ve ambulansla Antalya'ya götürüleceği öğrenildi. Makedon oyuncu, travma riskine karşı karayoluyla değil, helikopterle Antalya'ya götürülecek.

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