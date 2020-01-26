Denizlispor’u deplasmanda deviren Antalyaspor’da Teknik Direktör Tamer Tuna maç sonunda açıklamada bulundu.
Tamer Tuna'nın açıklamalarından öne çıkanlar;
- “Biz büyük bir deprem yaşıyorduk. Yaşadıklarımızı nasıl değiştirebileceğimize baktık. Sevinemiyorum olaylardan dolayı ama kazanmak her zaman güzeldir. Kupada sinyalleri verdik. Yeni katılan oyuncuların adaptasyonu hepsi bütünlük içerisinde. Bütünleştiğimizde ve oyundaki pozitif anlamdaki kavga önemli. Mücadele etmezseniz olmuyor. Bunu da bugün oyuncularım gösterdi."
Jahovic'in sakatlık durumu
- "Jahovic’in durumu biraz kritik. Ciddi bir darbe aldı. Çok üzgünüz. Röntgenleri çekildi biraz şüpheler var. Bu akşam belli olacak."
Elmacık kemeği kırıldı
Adis Jahovic'in elmacık kemiğinin kırık olduğu ve ambulansla Antalya'ya götürüleceği öğrenildi. Makedon oyuncu, travma riskine karşı karayoluyla değil, helikopterle Antalya'ya götürülecek.
Adis Jahovic, Antalyaspor formasıyla çıktığı ilk maçta gol atma başarısı gösterdi pic.twitter.com/pKaVu76hdS
Adis Jahovic, Antalyaspor formasıyla çıktığı ilk maçta gol atma başarısı gösterdi pic.twitter.com/pKaVu76hdS— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 26 Ocak 2020
Yorum