Tarihi golün perde arkası: Erol Bulut çizdi, Muhammet Demir attı

Başakşehir karşısında 10. saniyede fileleri havalandıran Gaziantep FK'nın tecrübeli futbolcusu Muhammet Demir, Süper Lig'in en erken golünü kaydetti.
Teknik direktör Erol Bulut'un tarihe geçen golün hazırlanışını maç öncesi soyunma odasında anlattığı ortaya çıktı.
46 yaşındaki çalıştırıcı, karşılaşma öncesi oyuncularına yaptığı taktik konuşmasında şu ifadeleri kullandı;
- "Arkadaşlar, santraya biz başlarken Mami, Joao, topu orta sahaya iade ettiğinizde hemen koşuyorsunuz ve uzun top. Burada maçı kazanmak istediğimizi rakibe göstereceğiz. Hücum! Hücum yapacağımızı rakip takım anlayacak ama bu sadece demekle olmuyor. En önemlisi, söylediğim gibi ilk saniyeden itibaren arkadaşlar yüzde 100 konsantrasyon istiyorum."
🥇🎯 Muhammet Demir'in rekor kırdığı o muhteşem golü ve öncesinde soyunma odamız!
🗣️ Erol Bulut; "Santraya biz başlarken, topu orta sahaya iade ettiğinizde Mami, Joao hemen koşuyorsunuz ve uzun top. Burada maçı kazanmak istediğimizi rakibimize göstereceğiz! HÜCUM!" pic.twitter.com/dYeELMj654
🥇🎯 Muhammet Demir'in rekor kırdığı o muhteşem golü ve öncesinde soyunma odamız!