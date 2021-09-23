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Tarihi golün perde arkası: Erol Bulut çizdi, Muhammet Demir attı

Gaziantep Futbol Kulübü'nün tecrübeli santrforu Muhammet Demir, Süper Lig'de en erken gole imza attı. Teknik direktör Erol Bulut'un bu golün hazırlanışını maç öncesi soyunma odasında anlattığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tarihi golün perde arkası: Erol Bulut çizdi, Muhammet Demir attı
Kulüpten Erol Bulut'un maç öncesi konuşması paylaşıldı.

Başakşehir karşısında 10. saniyede fileleri havalandıran Gaziantep FK'nın tecrübeli futbolcusu Muhammet Demir, Süper Lig'in en erken golünü kaydetti.

Teknik direktör Erol Bulut'un tarihe geçen golün hazırlanışını maç öncesi soyunma odasında anlattığı ortaya çıktı.

46 yaşındaki çalıştırıcı, karşılaşma öncesi oyuncularına yaptığı taktik konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

  • "Arkadaşlar, santraya biz başlarken Mami, Joao, topu orta sahaya iade ettiğinizde hemen koşuyorsunuz ve uzun top. Burada maçı kazanmak istediğimizi rakibe göstereceğiz. Hücum! Hücum yapacağımızı rakip takım anlayacak ama bu sadece demekle olmuyor. En önemlisi, söylediğim gibi ilk saniyeden itibaren arkadaşlar yüzde 100 konsantrasyon istiyorum."

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