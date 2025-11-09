Yeni Şafak
Tayfur Bingöl'den Osimhen sözleri! "Onunla yarışıyorum"

20:069/11/2025, Pazar
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kocaelispor ile Corendon Alanyaspor, Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda karşılaştı. Kocaelisporlu Tayfur Bingöl, kaydettiği gol sonrası sevinç yaşadı.
Kocaelispor, ligin 12. haftasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Tayfur Bingöl dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor, sahasında konuk ettiği Galatasaray'ı Agyei'nin golüyle 1-0 mağlup etti.


Karşılaşmanın sonunda açıklamalarda bulunan Kocaelisporlu Tayfur Bingöl, "Ajax'ın başaramadığını bugün başardık. Saha içerisinde arkadaşlarımızla çok iyi bir performans gösterdik. Gol krallığında Osimhen'le yarışıyorum. Umarım sezon sonunda onu geçerim." ifadelerini kullandı.


32 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 12 maçta 4 gole imzasını attı.




