Tayfur Bingöl'den Osimhen sözleri! "Onunla yarışıyorum"

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor, sahasında konuk ettiği Galatasaray'ı Agyei'nin golüyle 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın sonunda açıklamalarda bulunan Kocaelisporlu Tayfur Bingöl, "Ajax'ın başaramadığını bugün başardık. Saha içerisinde arkadaşlarımızla çok iyi bir performans gösterdik. Gol krallığında Osimhen'le yarışıyorum. Umarım sezon sonunda onu geçerim." ifadelerini kullandı.