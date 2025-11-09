Tayfur Bingöl'den Osimhen sözleri! "Onunla yarışıyorum"

Kocaelispor, ligin 12. haftasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Tayfur Bingöl dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor, sahasında konuk ettiği Galatasaray'ı Agyei'nin golüyle 1-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın sonunda açıklamalarda bulunan Kocaelisporlu Tayfur Bingöl, "Ajax'ın başaramadığını bugün başardık. Saha içerisinde arkadaşlarımızla çok iyi bir performans gösterdik. Gol krallığında Osimhen'le yarışıyorum. Umarım sezon sonunda onu geçerim." ifadelerini kullandı.
32 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 12 maçta 4 gole imzasını attı.