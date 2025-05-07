TBF'den kariyerini noktalayan Oğuz Savaş'a teşekkür

293 kez milli formayı giyen Oğuz Savaş, 2010 yılında FIBA Dünya Şampiyonası'nda ikincilik, 2013 yılında Akdeniz Oyunları'nda birincilik, 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda bir kez, 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda iki kez, 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda ise bir kez gümüş madalya sevinci yaşadı.