Tecrübeli teknik adamdan sert sözler: "Şov yapma meraklısı hakemler maçlara veriliyor"

Turnuvaya ev sahipliği yapan Kamerun, ikinci finalisti belirleyen maçta Mısır ile karşılaştı. Olembe Stadı'nda oynanan ve Kamerun'un iki kez direğe takıldığı karşılaşmanın normal süresi ve uzatma bölümleri golsüz sona erdi. Finale çıkan takımı belirlemek için seri penaltı atışlarına geçildi.

Aboubakar penaltıyı gole çevirdi

Eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar'ın ilk atışı gole çevirdiği Kamerun'da, Harold Moukoudi, James Lea Siliki ve Clinton N'Jie üst üste üç atıştan yararlanamadı. Mısır'da ise Zizo, Mohamed Abdel Monem ve Mostafa Lasheen atışları golle sonuçlandırdı.

Teknik direktör finalde oynamayacak

Mısır Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Galatasaraylı Mustafa Muhammed, Kamerun karşısında 105 dakika sahada kaldı. Mısır Teknik Direktörü Carlos Queiroz, hakeme itirazları nedeniyle 90. dakikada kırmızı kart gördü.

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Final 6 Şubat'ta

Karşılaşmayı FIFA Başkanı Gianni Infantino ile Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o tribünden takip etti. Şampiyon, 6 Şubat Pazar günü Olembe Stadı'nda oynanacak final maçıyla belli olacak.

Carlos Queiroz'den hakem hakkında sert sözler

Mısır Teknik Direktörü Carlos Queiroz, Kamerun maçının hakemi hakkında sert ifadeler kullandı. Queiroz, "Maalesef tecrübesiz, bu seviyenin uzağında şov yapma meraklısı hakemler, bu seviyedeki maçlara veriliyor. Daha maç başlamadan, çalışanlarımızı korkutmak için soyunma odamıza geldi" dedi.



