Tedesco'dan Ferencvaros maçı sonrası o isme övgü: 'Kendisiyle gurur duyuyorum'

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Macaristan'ın Ferencvaros ekibiyle sahasında 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, takımının kolay maç kaybetmeyen bir ekip olduğunu dile getirdi.





Chobani Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Tedesco, ilk olarak 1 Aralık Pazartesi günü Galatasaray ile oynanacakları derbi maça değindi.





'Bahaneye yer yoktur'

Ferencvaros maçının bitiminden 1 saat sonra derbiye odaklandığını söyleyen İtalyan çalıştırıcı, "Derbinin Fenerbahçe için, Fenerbahçe ailemiz için, taraftarlarımız için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Bir sonraki maça kadar 2-3 günümüz var. Derbi olunca hazırlanmak için bunun bir farkı yok çünkü bu tür maçlarda bahaneye yer yoktur. O maçta da çok iştahlı, hazır ve taze olacağız." ifadelerini kullandı.

'Kendisiyle gurur duyuyorum'

Savunmada ilk 11'de sahaya sürdüğü Yiğit Efe Demir adına çok mutlu olduğunun altını çizen Tedesco, "Sezon boyunca sıfır dakika oynayıp böylesine bir rakibe karşı oynamak kolay değil. Kendisiyle gurur duyuyorum. Bütün takımla da normalden daha fazla gurur duyuyorum. Zor bir rakibe karşı, eksiklerimizle oynadık. Yiğit Efe 90 dakikayı tamamlayamadı. Maça giren isimler öz güvenli şekilde oyuna dahil oldular. Galibiyete de yakındık. Takımımın gösterdiği performanstan son derece mutluyum." açıklamasını yaptı.

Youssef En-Nesyri'nin oyundan çıkarken ıslıklanmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Tedesco, şunları söyledi:

"Bence onu performansından dolayı ıslıklamadılar. 1 gol kaçırmıştı oyundan çıkmadan önce. Futbol duygu oyunudur. Kendisi son maçta oynamamıştı çünkü milli takımdan dönmüştü. Son maçlarda sonradan girdiğinde her zaman iyi performans sergiledi. Oyun temposunun iyi olduğunu düşünüyorum. Onun yaptığı baskı ve arkaya koşular çok önemli. Elimizdeki üç forvetin özelliklerine bakınca Talisca sahte forvet gibi, Jhon pivot santrfor, En-Nesyri de koşucu bir oyuncu. Gösterdiği performanstan dolayı da mutluyum. Bu şekilde devam edecek."



















